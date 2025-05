Žilina chystá rozšírenie regulovaného parkovania na sídlisko Solinky

Žilina 15. mája (TASR) - Žilinská samospráva chce ešte v tomto roku rozšíriť reguláciu statickej dopravy po sídlisku Hájik aj na sídlisko Solinky. Radnica už pripravuje návrh zvýhodneného parkovania pre rezidentov, ktorý by mali prerokovať mestskí poslanci na júnovom rokovaní zastupiteľstva. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



„Komplexnej príprave projektu predchádzalo viacero dôkladných krokov. Na základe zmapovania parkovacích miest, ich obsadenosti a evidencie parkujúcich vozidiel sme navrhli optimalizáciu parkovania vrátane projektovej dokumentácie, doplnenia státí pre vozidlá a spracovania projektu dopravného značenia pre zavedenie regulácie,“ uviedol vedúci odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Radoslav Vozárik.



Regulácia parkovania na sídlisku Solinky by mala začať platiť od 1. novembra a bude sa vzťahovať na pracovné dni v čase od 17.00 do 7.00 h. Začiatkom tohto týždňa bol návrh regulácie predstavený na stretnutí s obyvateľmi Soliniek. Okrem diskusie mohli svoje otázky a pripomienky prekonzultovať aj individuálne so zástupcami z oddelenia dopravy mestského úradu a mestskej polície.



„Stretnutie s jeho obyvateľmi bolo napriek náročnosti tejto témy vecné a konštruktívne. Verím, že aj vzájomná diskusia pomohla pochopiť potrebu regulácie ako krok k spravodlivejšiemu a efektívnejšiemu využívaniu nielen parkovacích kapacít, ale aj ďalšieho verejného priestoru,“ povedal po stretnutí primátor Peter Fiabáne.