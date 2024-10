Žilina chystá zmeny v separácii odpadu pre majiteľov rodinných domov

Žilina 3. októbra (TASR) - Žilinská radnica pripravuje pre obyvateľov rodinných domov novinky v systéme triedenia odpadov. Ako upozornil primátor Peter Fiabáne, vďaka špeciálnym vreciam budú môcť triediť viac papiera, plastu, kovov a nápojových kartónov priamo vo svojej domácnosti. Špeciálnu nádobu dostanú aj na rozložiteľný bioodpad zo záhrad.



Podľa žilinského primátora analýzy ukázali, že aktuálne vyprodukovaný zmesový odpad je možné pri efektívne nastavenom systéme triedenia znížiť ešte viac ako o 70 percent. "Po novom budú mať obyvatelia v rodinných domoch k dispozícii špeciálne vrecia na separovaný odpad, ktoré im budú odvážať priamo spred domu. Na bioodpad budú určené špeciálne nádoby," priblížil Fiabáne.



Vedúci odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline Radoslav Vozárik pripomenul, že vrecový zber triedeného odpadu už niekoľko rokov funguje v mestských častiach Bánova a Závodie. "Jednotlivé domácnosti vybavíme vrecami, ktoré budú farebne rozlíšené podľa toho, o akú komoditu ide. Občania budú mať presne určený kalendár vývozov, kedy sa jednotlivé komodity budú vyvážať a už nebudú musieť chodiť s odpadom na spoločné stojiská," uviedol Vozárik. Doplnil, že súčasné kontajnery na triedený odpad v stojiskách budú občanom k dispozícii len do konca tohto roka. Následne ich postupne odstránia, pričom ostanú iba nádoby na sklo a textil.



Rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad, napríklad lístie, trávu a konáre, budú môcť obyvatelia v rodinných domoch ukladať do pridelenej nádoby. "Mesto zabezpečilo v minulosti pre rodinné domy zdarma kompostéry, ale v mnohých prípadoch to nestačí a zeleného odpadu sa produkuje viac. Domácnosti, ktoré prejavia záujem, dostanú na tento druh odpadu 240-litrovú nádobu. Tú im od marca do októbra dvakrát mesačne vyvezieme za poplatok 10 eur," dodal Vozárik.



Ďalšou z možností je odovzdať tento bioodpad do zberného dvora v Považskom Chlmci, no Žilinčania môžu využiť aj veľkokapacitné kontajnery, ktoré radnica v meste rozmiestňuje dvakrát ročne.