Do bytového domu v Žiline sa po požiari vrátili nájomníci

Žilina 28. februára (TASR) - Väčšina obyvateľov mestského bytového domu na Ulici Juraja Hronca v Žiline, ktorý v polovici februára zachvátil požiar, sa vrátila do svojich domovov. Desať z 12 bytov sprístupnili minulý týždeň, dva sú stále neprístupné. Podľa hovorkyne mesta Žilina Barbory Zigovej bude potrebné ich zrekonštruovať.



Bytový dom vo vlastníctve mesta skontroloval statik. "Podľa jeho vyjadrení je budova bezpečná a nosné konštrukcie boli poškodené len minimálne. S výnimkou dvoch požiarom zasiahnutých bytov sú ostatné obývateľné," uviedla Zigová. Ich obyvatelia sa tak do svojich domovov budú môcť nasťahovať až po vykonaní rekonštrukčných prác. Hovorkyňa dodala, že správca domu predpokladá ich ukončenie v horizonte dvoch až štyroch týždňov. Vyhorený byt by mali opraviť do dvoch mesiacov. Obnovia tiež poškodenú konštrukciu strechy a vymenia časť strešnej krytiny.



V ďalších fázach odstraňovania škôd pristúpi správcovská spoločnosť k opravám spoločných priestorov schodiska a medziposchodia. Zigová priblížila, že predbežná celková suma rekonštrukčných prác je vyčíslená na 140 000 eur. "Náklady spojené so stavebnými úpravami si bude samospráva uplatňovať prostredníctvom poistnej zmluvy," podotkla.



Bytový dom na žilinskom sídlisku Hájik zachvátil požiar 17. februára tohto roka. Plamene sa rozhoreli v jednom z podkrovných bytov. Na mieste zasahovali profesionálni hasiči zo Žiliny. Z bytového domu evakuovali desať obyvateľov, väčšina nájomníkov nebola v čase požiaru doma. Pri udalosti nikto neutrpel zranenia, byty však nebolo možné obývať. Mesto v súvislosti s udalosťou vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Príčiny vzniku požiaru sú predmetom vyšetrovania. Možnosť dočasného ubytovania v náhradnom nájomnom byte podľa Zigovej nevyužil žiaden z nájomníkov.