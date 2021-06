Do Festivalu ľudskosti mladých 2021 sa zapojilo 200 dobrovoľníkov

Žilina 22. júna (TASR) – Do Festivalu ľudskosti mladých 2021 sa v Žilinskom kraji minulý týždeň zapojilo 200 dobrovoľníkov z 21 mládežníckych zoskupení. Podľa riaditeľky Kancelárie projektového riadenia Rady mládeže Žilinského kraja Dariny Čiernikovej vyšli do ulíc, nemocníc, domovov sociálnych služieb, predajní a škôl, kde šírili povzbudenie a motiváciu.



Podotkla, že čas 'pandemického uzatvorenia spoločnosti' podľa mladých ľudí negatívne ovplyvnil prejavy radosti, vďačnosti, ocenenia obetavosti.



„Prišli preto s nápadom realizovať aktivitu, ktorá sčasti vráti do životov druhých nadšenie a chuť radostne žiť. Tak vznikol Festival ľudskosti mladých. Pripravili si motivačné myšlienky a spolu s ružami a čokoládovými kvetmi ponúkali ľuďom povzbudenie, pozornosť a láskavosť," doplnila Čierniková.



„Ľudia s prekvapením a nadšením prijímali z rúk mladých ľudí drobnú pozornosť s milým slovom. Rozdali 1500 ruží, 1500 čokoládových kvetov a mnoho vlastnoručne vyrobených pozdravov, záložiek a škatuliek. Išlo o nultý ročník festivalu, ktorý sa konal pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a bol súčasťou Roka dobrovoľníctva, vyhláseného ŽSK," dodala Čierniková.



Organizátorom festivalu bola Rada mládeže Žilinského kraja.