< sekcia Regióny
Do množstvového zberu odpadu v Žiline sa môžu prihlasovať bytové domy
Nový systém odpadového hospodárstva funguje pre rodinné domy od začiatku roka.
Autor TASR
Žilina 19. augusta (TASR) - Žilinská radnica sprístupnila začiatkom týždňa vo svojich priestoroch distribučné centrum pre nahlasovanie domácností z malých bytových domov do systému množstvového zberu odpadu. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, záujemcovia tu vybavia nielen všetky potrebné formality, ale získajú tiež štartovací balíček na triedenie.
Nový systém odpadového hospodárstva funguje pre rodinné domy od začiatku roka a približne 6000 zapojených domácností dosiahlo zníženie objemu zmesového komunálneho odpadu o takmer 19 percent. „Predpokladá sa, že zapojením ďalších 2700 domácností by mohol celkový objem odpadu klesnúť až o 27,4 percenta v porovnaní s obdobím pred zavedením systému,“ uviedla Ondrášová.
Distribučné centrum na Mestskom úrade v Žiline bude slúžiť nielen novým záujemcom o množstvový zber z rodinných domov či malých bytoviek, ale aj už zapojeným domácnostiam. „Obyvatelia si tam budú môcť opätovne vyzdvihnúť vrecia na triedený odpad, nahlásiť zmeny v evidencii, ako napríklad zmena členov domácnosti alebo požiadať o zmenu veľkosti nádoby,“ priblížila hovorkyňa mesta.
Žilinský primátor Peter Fiabáne pripomenul, že ak sa chce malý bytový dom zapojiť do množstvového zberu, je potrebné, aby sa prihlásili všetky byty v danom vchode a aby nádoby na odpad boli umiestnené na vlastnom alebo ohraničenom pozemku. „Pre tieto bytovky budú platiť rovnaké podmienky a poplatky ako pre rodinné domy. Triediť môžu začať hneď po prihlásení, no nové poplatky za odpad začnú platiť až od budúceho roka,“ vysvetlil Fiabáne.
Nový systém odpadového hospodárstva funguje pre rodinné domy od začiatku roka a približne 6000 zapojených domácností dosiahlo zníženie objemu zmesového komunálneho odpadu o takmer 19 percent. „Predpokladá sa, že zapojením ďalších 2700 domácností by mohol celkový objem odpadu klesnúť až o 27,4 percenta v porovnaní s obdobím pred zavedením systému,“ uviedla Ondrášová.
Distribučné centrum na Mestskom úrade v Žiline bude slúžiť nielen novým záujemcom o množstvový zber z rodinných domov či malých bytoviek, ale aj už zapojeným domácnostiam. „Obyvatelia si tam budú môcť opätovne vyzdvihnúť vrecia na triedený odpad, nahlásiť zmeny v evidencii, ako napríklad zmena členov domácnosti alebo požiadať o zmenu veľkosti nádoby,“ priblížila hovorkyňa mesta.
Žilinský primátor Peter Fiabáne pripomenul, že ak sa chce malý bytový dom zapojiť do množstvového zberu, je potrebné, aby sa prihlásili všetky byty v danom vchode a aby nádoby na odpad boli umiestnené na vlastnom alebo ohraničenom pozemku. „Pre tieto bytovky budú platiť rovnaké podmienky a poplatky ako pre rodinné domy. Triediť môžu začať hneď po prihlásení, no nové poplatky za odpad začnú platiť až od budúceho roka,“ vysvetlil Fiabáne.