Do šitia rúšok sa v Žiline zapoja aj zamestnanci mesta

Žilina 17. marca (TASR) – Mesto Žilina zabezpečilo v spolupráci s mestskými poslancami od externej spoločnosti materiál na šitie rúšok, konkrétne 2000 kusov nastrihanej látky zo stopercentnej bavlny a gumičky. Do šitia sa zapoja aj zamestnanci mesta a mestských organizácií. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že samospráva bude rúška prednostne distribuovať pre zamestnancov mesta a jeho organizácií, ľudí bez domova, sociálne slabšie skupiny a starších ľudí, o ktorých sa stará samospráva a jej organizácie.



"V tomto ťažkom období sa snažíme pomáhať najmä tým najrizikovejším a najslabších skupinám obyvateľov. Som rád, že sa nám darí riešiť problémy s ochrannými prostriedkami, ktorých kritický nedostatok riešia v mnohých samosprávach na Slovensku. Chcem veľmi pekne poďakovať každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom zapája do procesov, ktoré súvisia s preventívnymi opatreniami na zmiernenie prenosu nového koronavírusu. Najmä v tejto dobe sú takíto 'neviditeľní' a mnohokrát aj neznámi hrdinovia potrební viac ako inokedy," uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Podľa Miškovčíka je rúšok stále nedostatok, preto Mestský úrad v Žiline pozýva dobrovoľníkov, aby spolupracovali pri ich výrobe. "Hľadáme šikovné ruky z radov aktívnych občanov, neziskových organizácií, občianskych združení a domáce gazdinky, ktoré by vedeli ušiť dobrovoľný počet rúšok zdarma. Ide o dobrovoľnú, bezodplatnú službu pre mesto a jeho občanov. Rúška by mali byť zo stopercentnej bavlny a pri ich výrobe musí byť dodržaná maximálna hygiena," dodal hovorca mesta Žilina.



Záujemcovia o spoluprácu sa môžu hlásiť u zamestnankyne mestského úradu Ivany Klučkovej telefonicky na čísle 0917 406 293 alebo e-mailom na adrese kcnapredmesti@gmail.com, kde záujemcom poskytne bližšie informácie, uzavrel Miškovčík.