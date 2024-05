Do tvorivej súťaže Žilina - moje mesto sa zapojilo viac ako 250 detí

Žilina 29. mája (TASR) - Do tvorivej žiackej súťaže pod názvom Žilina - moje mesto sa v tomto roku zapojilo 255 detí v štyroch kategóriách. Súťaž organizovanú Centrom voľného času (CVČ) na Kuzmányho ulici v spolupráci so žilinskou radnicou už tradične vyhodnotili počas minulotýždňových Staromestských slávností. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



Tohtoročnou témou súťaže bola Mestská pamiatková rezervácia a kultúra. "Prostredníctvom tejto témy sa deti z materských škôl, základných škôl, osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl zo Žiliny a okolia dozvedeli niečo nové o pamiatkach mesta Žilina, navštívili ich, výtvarne vyjadrili, opísali alebo odfotili. Vybranými objektmi boli Mariánske námestie s deviatimi ulicami, ktoré z neho vychádzajú, Bábkové divadlo, Nová synagóga a Dom umenia Fatra v Žiline," vysvetlila riaditeľka CVČ Annamária Mihalčinová.



Zo štyroch kategórií bola najobsadenejšou výtvarná, kde súťažilo 182 nádejných umelcov. Vo vedomostnej časti súťaže s názvom Poznaj svoje mesto si vedomosti porovnalo 17 dvojčlenných družstiev základných škôl a osemročných gymnázií. "Úroveň súťaže sa z roka na rok zvyšuje, výnimkou nebol ani aktuálny ročník, ktorý ukázal mimoriadne vysokú kvalitu. Deti nám opäť prejavili výnimočnú dávku fantázie, umeleckých zručností a vedomostí," dodala Mihalčinová.



Žilinského primátora Petra Fiabáne potešil záujem detí o súťaž. "Dokazuje to, že aj mladí ľudia v Žiline sa zaujímajú o dejiny, kultúru a osobnosti nášho mesta. Takýmto spôsobom podporujeme ich vzťah k mestu, v ktorom žijú, navštevujú školu a trávia svoj voľný čas," uzavrel Fiabáne.