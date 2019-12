Do vozového parku žilinskej Správy ciest pribudlo 14 nových sypačov

Žilina 3. decembra (TASR) - Do vozového parku Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja (SC ŽSK) v týchto dňoch pribudlo 14 nových sypačov za viac ako dva milióny eur, ktoré samosprávny kraj kúpil cez verejné obstarávanie. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



Doplnila, že priemerný vek súčasného vozového parku je približne 23 rokov. "SC ŽSK však má vo svojej zbierke aj snehovú frézu vyrobenú pred viac ako polstoročím. Od nových vozidiel na zimnú údržbu si sľubuje kvalitnejšiu údržbu aj lepšie podmienky pre vodičov," uviedla Remencová.



"Technika používaná na zimnú údržbu je, žiaľ, značne zastaraná. Preto som rada, že z tohtoročného rozpočtu sa podarilo vysúťažiť 14 nových vozidiel. Už teraz však vieme, že vzhľadom na vysoký priemerný vek vozidiel to stačiť nebude. Preto musíme ďalej hľadať možnosti obnovy vozového parku," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová s tým, že v rozpočte na nasledujúci rok je vyčlenený jeden milión eur na nákup piatich univerzálnych sypačov.



Zimná údržba v ŽSK sa týka 1356 kilometrov ciest druhej a tretej triedy. SC ŽSK však udržiava aj cesty prvej triedy v správe Slovenskej správy ciest, a to na základe zmluvy o údržbe v dĺžke približne 500 kilometrov. V pohotovosti je 244 vodičov a nasadených je 112 sypačov, 25 nakladačov, 15 traktorov s radlicou a sedem snehových fréz, dodala hovorkyňa ŽSK.