Do žilinských základných a materských škôl sa vráti vyše 4300 detí

Žilina 27. mája (TASR) – Do základných škôl (ZŠ) v Žiline nastúpi od 1. júna približne 3100 detí, čo je 85 percent z celkového počtu žiakov prvého až piateho ročníka. Do materských škôl (MŠ) sa plánuje vrátiť asi 1280 detí, čo je asi 55 percent z celkového počtu škôlkarov. TASR o tom informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.



"Žilinské školy sa na otvorenie pripravujú dezinfekciou priestorov, zabezpečovaním potrebných dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu, ochranných pomôcok či bezdotykových teplomerov. Pokyny k otvoreniu škôl a k organizácii vyučovania od 1. júna nájdu zákonní zástupcovia detí na internetových stránkach jednotlivých škôl. Komunikácia sa uskutočňuje aj prostredníctvom aplikácie EduPage či elektronickej pošty," uviedol Miškovčík.



Doplnil, že mesto aktuálne obstaráva dodanie dezinfekčných, hygienických a ochranných prostriedkov na základe sumarizácie za jednotlivé MŠ a ZŠ. "V prípade väčších ZŠ môže byť ranný nástup do školy rozdelený na niekoľko časových úsekov v čase od 7.00 h do 8.00 h. Žiaci budú musieť naďalej nosiť rúška vo všetkých priestoroch školy, okrem svojej triedy a skupiny. Pri učení sa rúška odporúčajú aj pre učiteľov. Školám sa zároveň odporúča organizovať aktivity tak, aby deti mohli väčšiu časť dňa tráviť vonku. Systém dobrovoľnej účasti na vyučovaní od 1. júna dáva ZŠ zároveň možnosť autonómne organizovať vyučovanie, upravovať obsah a formu vzdelávania," vysvetlil Miškovčík.



V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 14 ZŠ a 26 MŠ. V ZŠ sa učí celkom 6174 žiakov a 2304 detí navštevuje MŠ. Spolu v nich pracuje 703 pedagogických zamestnancov.