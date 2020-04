Žilinskí dobrovoľní hasiči vydezinfikujú 234 zastávok MHD

Žilina 21. apríla (TASR) – Dobrovoľní hasiči vydezinfikujú v Žiline do konca týždňa 234 zastávok mestskej hromadnej dopravy (MHD), ktoré môžu byť potenciálnym zdrojom ochorenia COVID-19. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Dobrovoľní hasiči z mestských častí Brodno, Bytčica, Mojšová Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie a Zástranie prioritne dezinfikujú sedacie plochy, označníky, odpadkové koše a lavičky na zastávkach. "Ide predovšetkým o miesta, ktorých sa ľudia najviac dotýkajú. Čistiaci a dezinfekčný prostriedok s virucídnym účinkom na báze chlórnanu sodného aplikujú tlakovým rozprašovačom vo forme vodnej hmly. Dezinfekcia sa tak dostane na celú kontaktnú plochu v zástavke a aj do štrbín," vysvetlil hovorca mesta.



"Podľa ohlasov, ktoré máme, sa hasiči pri práci stretávajú len s pozitívnymi ohlasmi obyvateľov. Cestujúci na zastávkach sú disciplinovaní, ústretoví a v prípade potreby miesta a okolie zastávok uvoľňujú pre plynulý priebeh dezinfekcie. Chcem sa preto poďakovať všetkým Žilinčanom. Hoci majú v čase dezinfekcie dočasne znížený komfort na zastávkach, chápu, že čistenie a dezinfekcia sú potrebné, aby sa nový koronavírus nešíril," podotkol primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Hovorca doplnil, že mesto žiada o rešpektovanie dočasného obmedzenia prístupu k zastávkovým prístreškom, cestovným poriadkom a predajným automatom na cestovné lístky. "A to až do momentu, kým dezinfekcia nevyschne, aby mali dezinfekčné práce v exteriéri význam," uzavrel Miškovčík.