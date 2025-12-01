< sekcia Regióny
Žilina dočasne oplotila pozemok s nelegálnymi stavbami na Bulvári
Autor TASR
Žilina 1. decembra (TASR) - Žilinská radnica začala v pondelok s inštaláciou dočasného oplotenia pozemku s nelegálnymi stavbami na okraji Bulváru. Ako na tlačovom brífingu informoval primátor Peter Fiabáne, základným motívom pre toto rozhodnutie je zabezpečenie bezpečnosti pre obyvateľov pred blížiacou sa rekonštrukciou tejto časti mesta, ktorá by sa mala začať po skončení zimnej údržby v jarných mesiacoch budúceho roka.
Žilinský primátor upozornil, že pozemok v okrajovej časti starého Bulváru patrí súkromnej osobe a plocha je dlhodobo neudržiavaná. „Dochádza na ňom k porušovaniu stavebnej legislatívy, keďže tu stoja stavby, ktoré nemajú príslušné povolenie. Mesto dalo podnet na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, kde eviduje na pozemku nepovolené stavby a žiada príslušný úrad o stanovisko,“ uviedol Fiabáne.
Podľa jeho slov má radnica záujem, aby počas budúcoročnej rekonštrukcie boli ľudia v bezpečí. „Keďže na predmetný pozemok nemáme dosah, rozhodli sme sa ho odčleniť. Umiestnili sme tu dočasné oplotenie, ktoré plní nielen bezpečnostnú, ale aj estetickú funkciu. Na paneloch sú okrem informácií o Bulvári aj informácie, aký je náš pohľad a postoj k verejnému priestoru,“ zdôraznil Fiabáne.
Riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Žilina Rudolf Chodelka označil starú časť Bulváru za jeden z urbanisticky najkvalitnejších priestorov v Žiline. „Tieto stavby sa tu nehodia. Územný plán a všetky dokumenty, ktoré mesto dlhodobo robí a sú odsúhlasované nielen odbornou verejnosťou, ale aj mestským zastupiteľstvom, nepočítajú s tým, že by tu mala byť hocijaká zástavba, pretože je to vnímané ako verejný priestor určený pre ľudí,“ podotkol Chodelka.
Žilinská radnica má podľa primátora aj naďalej snahu sa s majiteľom pozemku dohodnúť, či už na prenájme alebo odkúpení pozemku. „Posledný návrh zo strany majiteľa nebol mestom akceptovaný. Išlo o návrh nájomnej zmluvy, kde výška nájomného bola v diametrálnom rozpore s tým, aká je reálna hodnota pozemku,“ dodal Fiabáne.
