Dočasným veliteľom 5. pluku špeciálneho určenia je M Modrocký

Žilina 18. júna (TASR) – Veliteľ Síl pre špeciálne operácie Ozbrojených síl SR Branislav Benka poveril vedením 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline doterajšieho zástupcu veliteľa Miroslava Modrockého. Dôvodom je odchod veliteľa pluku Pavla Šebíka na jednoročný kurz do USA.



"Vyslanie veliteľa 5. pluku špeciálneho určenia do USA je významným krokom v ďalšom budovaní Síl pre špeciálne operácie OS SR v oblasti personálneho manažmentu. Chcem sa poďakovať plukovníkovi Šebíkovi za dlhoročné pôsobenie v pluku v rôznych funkciách. Som veľmi rád, že pluk kreuje lídrov, dôstojníkov, ktorých budeme môcť vysielať na tak zásadné vzdelanie, akým je spomínaný kurz," povedal veliteľ Síl pre špeciálne operácie OS SR Branislav Benka.



Náčelník generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko pripomenul, že žilinský špeciálny pluk dopisuje kapitolu tretej dekády.



"Kapitolu knihy, ktorá je popísaná významnými udalosťami. Ale aj krvou padlých spolubojovníkov. Pluk bol vždy pevnou a stabilnou súčasťou organizačnej štruktúry OS SR. Chcel by som, aby sa tá kniha písala ďalej a rovnako stabilne. Preto jeho post preberá zástupca a budeme veľmi precízne vyberať jeho nástupcu. Faktom však je, že už spomínané vojenské dieťa, ktoré sa narodilo v ťažkých operáciách v zahraničí, dospelo. A musí zdvihnúť otcovskú ruku a prevziať aj otcovské žezlo nad budúcnosťou špeciálnych síl," zdôraznil Zmeko.



Odchádzajúci veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia Pavol Šebík podotkol, že pluk mu umožnil precestovať takmer celý svet.



"Precestoval som desiatky krajín. Navštívil som miesta, ktoré by som pri službe na inom útvare nikdy nenavštívil. V roku 2000 som stál pred bránou pluku a teraz sa mi v hlave premieta, čo všetko som absolvoval za dané obdobie. Pluk ostane vždy mojou srdcovkou a môžem ďakovať Bohu a osudu, že som tu mohol slúžiť. Nosiť povestný červený baret a hrdo nosiť nášivku pluku. Ďakujem nadriadeným za dôveru, ktorú mi vyslaním do kurzu zverili," uzavrel Šebík.