< sekcia Regióny
Žilina dokončila most v liptovskej obci Dúbrava za takmer 190.000 eur
Súčasťou stavebných prác bolo aj vybudovanie nového mostného zvršku s vozovkou, ktorej šírka na moste je deväť metrov.
Autor TASR
Dúbrava 4. novembra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) dokončil prestavbu mosta na ceste III. triedy v obci Dúbrava v okrese Liptovský Mikuláš za takmer 190.000 eur. Podľa hovorkyne ŽSK Evy Lacovej sa prestavba začala v máji.
Doplnila, že most ponad potok Dúbravka, ktorý sa nachádza priamo v intraviláne obce Dúbrava a prepája ju so susednými obcami, bol vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. „Z dôvodu narušenia hydroizolácie mosta prenikala voda do nosnej konštrukcie a spôsobovala degradáciu betónu a koróziu výstuže, čo viedlo k rozpadu nosných prvkov mosta,“ spresnila riaditeľka odboru dopravy Úradu ŽSK Gabriela Tisoňová.
Súčasťou stavebných prác bolo aj vybudovanie nového mostného zvršku s vozovkou, ktorej šírka na moste je deväť metrov. „Oprava mosta bola nevyhnutná nielen z hľadiska bezpečnosti, ale aj komfortu miestnych obyvateľov,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Existujúci mostný objekt nahradili novou modernou konštrukciou, ktorá zodpovedá súčasným technickým podmienkam a dopravným požiadavkám. „Ide o ďalší krok v systematickej obnove mostov vo vlastníctve ŽSK. Od roku 2018 vrátane roka 2025 ŽSK zrekonštruoval 95 mostov,“ podotkla Jurinová.
Doplnila, že v rámci ŽSK je v zlom stave momentálne 123 mostov a vo veľmi zlom stave ďalších 45 mostov. Na ich rekonštrukciu by ŽSK pri aktuálnom náraste cien a DPH potreboval viac ako 100 miliónov eur.
Doplnila, že most ponad potok Dúbravka, ktorý sa nachádza priamo v intraviláne obce Dúbrava a prepája ju so susednými obcami, bol vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. „Z dôvodu narušenia hydroizolácie mosta prenikala voda do nosnej konštrukcie a spôsobovala degradáciu betónu a koróziu výstuže, čo viedlo k rozpadu nosných prvkov mosta,“ spresnila riaditeľka odboru dopravy Úradu ŽSK Gabriela Tisoňová.
Súčasťou stavebných prác bolo aj vybudovanie nového mostného zvršku s vozovkou, ktorej šírka na moste je deväť metrov. „Oprava mosta bola nevyhnutná nielen z hľadiska bezpečnosti, ale aj komfortu miestnych obyvateľov,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Existujúci mostný objekt nahradili novou modernou konštrukciou, ktorá zodpovedá súčasným technickým podmienkam a dopravným požiadavkám. „Ide o ďalší krok v systematickej obnove mostov vo vlastníctve ŽSK. Od roku 2018 vrátane roka 2025 ŽSK zrekonštruoval 95 mostov,“ podotkla Jurinová.
Doplnila, že v rámci ŽSK je v zlom stave momentálne 123 mostov a vo veľmi zlom stave ďalších 45 mostov. Na ich rekonštrukciu by ŽSK pri aktuálnom náraste cien a DPH potreboval viac ako 100 miliónov eur.