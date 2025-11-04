Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 4. november 2025Meniny má Karol
< sekcia Regióny

Žilina dokončila most v liptovskej obci Dúbrava za takmer 190.000 eur

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Súčasťou stavebných prác bolo aj vybudovanie nového mostného zvršku s vozovkou, ktorej šírka na moste je deväť metrov.

Autor TASR
Dúbrava 4. novembra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) dokončil prestavbu mosta na ceste III. triedy v obci Dúbrava v okrese Liptovský Mikuláš za takmer 190.000 eur. Podľa hovorkyne ŽSK Evy Lacovej sa prestavba začala v máji.

Doplnila, že most ponad potok Dúbravka, ktorý sa nachádza priamo v intraviláne obce Dúbrava a prepája ju so susednými obcami, bol vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. „Z dôvodu narušenia hydroizolácie mosta prenikala voda do nosnej konštrukcie a spôsobovala degradáciu betónu a koróziu výstuže, čo viedlo k rozpadu nosných prvkov mosta,“ spresnila riaditeľka odboru dopravy Úradu ŽSK Gabriela Tisoňová.

Súčasťou stavebných prác bolo aj vybudovanie nového mostného zvršku s vozovkou, ktorej šírka na moste je deväť metrov. „Oprava mosta bola nevyhnutná nielen z hľadiska bezpečnosti, ale aj komfortu miestnych obyvateľov,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Existujúci mostný objekt nahradili novou modernou konštrukciou, ktorá zodpovedá súčasným technickým podmienkam a dopravným požiadavkám. „Ide o ďalší krok v systematickej obnove mostov vo vlastníctve ŽSK. Od roku 2018 vrátane roka 2025 ŽSK zrekonštruoval 95 mostov,“ podotkla Jurinová.

Doplnila, že v rámci ŽSK je v zlom stave momentálne 123 mostov a vo veľmi zlom stave ďalších 45 mostov. Na ich rekonštrukciu by ŽSK pri aktuálnom náraste cien a DPH potreboval viac ako 100 miliónov eur.
.

Neprehliadnite

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne