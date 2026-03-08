< sekcia Regióny
Žilina dokončuje prevzatie akciovej spoločnosti Žilinské komunikácie
Mestskí poslanci schválili na svojom rokovaní v júni minulého roka návrh na odkúpenie akcií Žilinských komunikácií.
Autor TASR
Žilina 8. marca (TASR) - Lepšie udržiavané mestské cesty, chodníky a parkovacie miesta, efektívnejšie plánovanie investícií do dopravnej infraštruktúry a najmä šetrenie finančných prostriedkov si žilinská samospráva sľubuje od prevzatia akciovej spoločnosti Žilinské komunikácie do svojho vlastníctva. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, mestu už teraz patrí 20 percent akcií. Zvyšných 80 percent odkúpi mestská spoločnosť Technické služby mesta Žilina (TSMŽ), čím samospráva získa úplnú kontrolu nad fungovaním tohto strategického podniku.
Mestskí poslanci schválili na svojom rokovaní v júni minulého roka návrh na odkúpenie akcií Žilinských komunikácií. „Proces vstupuje do záverečnej fázy, keďže TSMŽ získali prostredníctvom úveru finančné prostriedky vo výške 3,96 milióna eur na odkúpenie akcií,“ uviedla Ondrášová.
Počas najbližších týždňov TSMŽ uzavrú zmluvy so všetkými 16 akcionármi spoločnosti Žilinské komunikácie a dokončia potrebné formálne úkony súvisiace s transakciou. „Prevzatím Žilinských komunikácií podnikneme kroky k efektívnejšiemu zabezpečovaniu údržby mestských komunikácií aj k lepšiemu plánovaniu rozvoja dopravnej infraštruktúry v Žiline. V ďalšej fáze počítame so zlúčením spoločnosti Žilinské komunikácie so spoločnosťou Technické služby mesta Žilina,“ doplnil Fiabáne.
Mestskí poslanci schválili na svojom rokovaní v júni minulého roka návrh na odkúpenie akcií Žilinských komunikácií. „Proces vstupuje do záverečnej fázy, keďže TSMŽ získali prostredníctvom úveru finančné prostriedky vo výške 3,96 milióna eur na odkúpenie akcií,“ uviedla Ondrášová.
Počas najbližších týždňov TSMŽ uzavrú zmluvy so všetkými 16 akcionármi spoločnosti Žilinské komunikácie a dokončia potrebné formálne úkony súvisiace s transakciou. „Prevzatím Žilinských komunikácií podnikneme kroky k efektívnejšiemu zabezpečovaniu údržby mestských komunikácií aj k lepšiemu plánovaniu rozvoja dopravnej infraštruktúry v Žiline. V ďalšej fáze počítame so zlúčením spoločnosti Žilinské komunikácie so spoločnosťou Technické služby mesta Žilina,“ doplnil Fiabáne.