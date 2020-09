Európsky týždeň mobility odštartujú v Žiline cykloraňajky

Žilina 11. septembra (TASR) – Cykloraňajky na Ulici Antona Bernoláka v Žiline odštartujú v stredu 16. septembra program Európskeho týždňa mobility, ktorý potrvá do utorka 22. septembra 2020. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka je tohtoročnou hlavnou témou čistejšia doprava pre všetkých.



"Európsky týždeň mobility má veľký význam najmä v poukázaní na fakt, že existujú aj šetrnejšie spôsoby dopravy v našich mestách. Popri preprave osobnými automobilmi existuje aj v Žiline stále viac možností, ako cestovať tak, že nebudeme zbytočne zaťažovať životné prostredie. Som veľkým fanúšikom týchto riešení a budem veľmi rád, keď benefity v takomto type mestskej mobility nájde čoraz viac Žilinčanov," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Program Európskeho týždňa mobility bude pokračovať 17. septembra v Stanici Záriečie podujatím Cyklofórum. "Predstavia na ňom nové cyklotrasy, ktoré plánuje mesto, a ktoré navrhuje občianske združenie Mulica. Možnosti využitia uličného priestoru ukáže 18. septembra Parking day. Cieľom je upozorniť na možné alternatívy využitia verejného priestoru namiesto motorovej dopravy a ukázať, že ulica bez áut je pre obyvateľov atraktívnejšia a bezpečnejšia," doplnil Miškovčík.



Žilinská univerzita sa do týždňa mobility zapojí v pondelok 21. septembra usporiadaním Univerzitných cykloraňajok. "Týždeň mobility skončí v utorok 22. septembra na Svetový deň bez áut, počas ktorého môžu Žilinčania využiť bezplatnú mestskú hromadnú dopravu. Verejnosť sa môže zapojiť aj do veľkej jesennej cyklojazdy naprieč mestom Žilina so štartom o 17.00 h na Námestí Andreja Hlinku. Cyklisti prejazdom upozornia všetkých vodičov na to, že sú riadnymi účastníkmi cestnej premávky a treba na nich brať ohľad," dodal hovorca mesta Žilina.