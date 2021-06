Žilinskí obyvatelia vyhorenej bytovky sú presťahovaní

Žilina 28. júna (TASR) – Obyvateľov vyhorenej bytovky na Bratislavskej ulici v Žiline už presťahovali do náhradného bývania. Primátor Žiliny Peter Fiabáne o tom v pondelok informoval pred telocvičňou bývalej Základnej školy na Hollého ulici, do ktorej obyvateľov evakuovali po májovom požiari.



Doplnil, že päť rodín presťahovali späť na Bratislavskú ulicu, jednu rodinu na sídlisko Solinky. "Povinnosťou bolo splniť si záväzky voči mestu. Dve rodiny ich mali vysporiadané už pred požiarom a boli čakateľmi na náhradné bývanie. V jednej rodine bol konkurz, ďalšie rodiny mali len nedoplatky na komunálnom odpade," povedal Fiabáne.







Po statických posudkoch sa podľa neho mesto rozhodlo bytovku rekonštruovať. "Je potrebné odstrániť krov, podlahy a stropy. Pretože boli zasiahnuté nielen požiarom, ale predovšetkým hasičským zásahom. Predpokladané náklady na rekonštrukciu sa hýbu do 500.000 eur, ale nechcem predbiehať. Musí tam byť proces verejného obstarávania, vysúťaženia a táto suma sa musí dostať do rozpočtu," doplnil žilinský primátor.



Pripustil, že po začiatku rekonštrukcie sa môže rozhodnúť aj o zbúraní bytovky. "Statik povedal, keď odstránime podkrovie a stropy, tak to môže mať vplyv aj na steny. My sme ale stále nastavení, že aj keby bytovka mala ísť dole, tak na jej mieste umiestnime novú stavbu," dodal Fiabáne.