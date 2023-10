Festival Medzi nami v Žiline spojil zdravých so znevýhodnenými

Žilina 12. októbra (TASR) - Na medzinárodný festival tvorivosti a fantázie Jašidielňa nadviazal v utorok (10. 10.) na Mariánskom námestí v Žiline festival Medzi nami. Jeho cieľom bolo poukázať na tému inklúzie a spojiť zdravých ľudí so znevýhodnenými.



Podľa koordinátora Sekcie pre mládež Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Marcela Rypáka spojilo sily viac ako 20 organizácií z celého kraja. "Pozvali sme ako účastníkov základné a stredné školy, ale aj tých, s ktorými už dlhodobejšie spolupracujeme. Program bol vyskladaný pre žiakov, študentov a ponúkol aktivity, do ktorých sa mohli zapojiť aj návštevníci. Napoludnie sme mali odbornú diskusiu o inklúzii a popoludní inkluzívne divadlo a koncert," priblížil.



Predsedníčka Správnej rady Nadácie Krajina harmónie v Žiline Soňa Holúbková ocenila nadviazanie na myšlienky festivalu Jašidielňa, ktorého organizátorkou a dušou bola štvrť storočia. "Som nesmierne vďačná, že mladí ľudia organizujú aktivitu, ktorá má veľký zmysel pre mesto, pre kraj aj pre organizácie. Aby ich bolo vidieť, že robia pre ľudí, ktorí sú nejako znevýhodnení. Ale, že sa to dá robiť s radosťou a so záujmom," podotkla.



Koordinátor Sekcie pre mládež Rozvojovej agentúry ŽSK pripomenul, že rok 2023 je rokom inklúzie. "Rozbehli sme inkluzívne raňajky, na ktorých sa stretávajú pravidelne každý mesiac dve desiatky zástupcov organizácií. Každý tretí štvrtok sme v inej organizácii v kraji. Je to spojené s exkurziou v organizácii a vymieňame si skúsenosti. Budeme tiež rozposielať balíčky do škôl, aby si mohli deti urobiť aktivity a dozvedali sa o inklúzii počas celého roka," doplnil.