Žilina: FNsP obmedzí plánované neakútne hospitalizácie a operácie

Žilina 13. marca (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Žiline obmedzí v súvislosti s výskytom nového koronavírusu v krajine od pondelka 16. marca plánované neakútne hospitalizácie, operácie a výkony s výnimkou onkologických a urgentných pacientov. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej zároveň upravia činnosť niektorých ambulancií.



"Neodkladná zdravotná starostlivosť a starostlivosť o onkologických pacientov bude poskytovaná v plnej miere. V štandardnom režime sa uskutočnia i nevyhnutné prvotné kontroly po úrazoch, operáciách alebo akútnych výkonoch. Samozrejme aj pôrody, poskytovaná bude tiež zdravotná starostlivosť, ktorej dlhší odklad by mohol viesť k zhoršeniu stavu pacienta,“ informoval medicínsky riaditeľ FNsP Žilina Igor Bízik s tým, že život nemocnice sa nezastaví a neodkladnú zdravotnú starostlivosť pacienti nájdu 24 hodín denne.



Hovorkyňa nemocnice vysvetlila, že opatrenia prijali z dôvodu prípadnej nutnosti zabezpečenia voľných lôžkových a personálnych kapacít pri predpokladanom zhoršení epidemiologickej situácie. „Po každom zásahu do ľudského organizmu dochádza k oslabeniu imunity, všetky zákroky a operácie, ktoré aktuálne nie sú nutné, je preto vhodné odložiť a chrániť zdravie obyvateľstva aj týmto spôsobom,“ podotkol Bízik.



Do odvolania bude od pondelka (16. 3.) úplne uzatvorená ambulantná časť oddelenia Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FRO – suterén). Zdravotnícke zariadenia môžu byť potenciálne infekčným prostredím počas celého roka, preto je v záujme každého pacienta zvážiť návštevu lekára, ktorá strpí odklad, dodala Záteková.







"Práve v čakárňach je vysoké riziko komunitného šírenia prípadnej nákazy, preto odporúčame pacientom obmedziť vstup do nemocnice len na nevyhnutné prípady. Samozrejme, nie všetky vyšetrenia a zákroky sa dajú odložiť. V takomto prípade je dôležité chrániť zdravie seba, svojho okolia a používať ochranné prostriedky, minimálne rúško," priblížil medicínsky riaditeľ žilinskej nemocnice.



Podrobný prehľad fungovania jednotlivých ambulancií a oddelení FNsP Žilina je k dispozícii na webstránke www.fnspza.sk v sekcii Aktuálne a na oficiálnej stránke nemocnice na sociálnej sieti. Všetky dôležité informácie k obmedzeniam v nemocnici budeme na uvedených odkazoch pravidelne aktualizovať a distribuovať aj formou lokálnych médií, uzavrela Záteková.