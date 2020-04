Žilinská FNsP otvorila mobilné odberné miesto pre test na COVID-19

Žilina 15. apríla (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Žiline otvorila mobilné odberné miesto na testovanie ochorenia COVID-19 pri vstupe do areálu z ulice Nemocničná. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



Upozornila, že na odber je potrebné sa vopred objednať. "Pacienti nie sú testovaní bez lekárskej indikácie alebo uhradenia poplatku pre samoplatcov. Žiadame preto záujemcov, aby nevstupovali do areálu nemocnice k mobilnému odbernému miestu bez telefonického potvrdenia termínu. Objednať sa na odber je možné iba telefonicky, nie osobne v priestoroch odberného miesta," zdôraznila hovorkyňa nemocnice.



Mobilné odberné miesto je otvorené v pracovných dňoch od 8.00 do 12.30 h s kapacitou približne 20 až 25 ľudí. "Vzorky odoberajú naši zamestnanci, ich vyhodnotenie a organizácia pacientov je v réžii Klinickej biochémie," doplnil medicínsky riaditeľ FNsP Žilina Igor Bízik s tým, že za prvé štyri dni prevádzky spolu otestovali 78 ľudí.



V prípade, že má pacient odporúčanie na základe lekárskej indikácie, vyšetrenie spolu s odberom je pre neho bezplatné a uhrádza ho zdravotná poisťovňa. "Cena vyšetrenia spolu s odberom pre samoplatcov je spoplatnená podľa cenníka Klinickej biochémie vo výške 76 eur. V oboch prípadoch je však potrebné sa na odber telefonicky objednať na čísle 0800 820 010 v pracovných dňoch od 7.00 do 15.30 h," uviedla Záteková.



Po potvrdení termínu je možné sa na odber dostaviť autom a celé vyšetrenie sa uskutoční priamo z vozidla. "Ak je to možné, odporúčame pacientom, aby uprednostnili túto formu a k mobilnému odbernému miestu prišli autom. Záujemcovia, ktorí prichádzajú na test preventívne a zvolia možnosť prísť pešo, musia pre príchod a odchod dodržať výhradne vyznačenú trasu, ktorá vedie buď v smere zo sídliska Vlčince priamo k odbernému miestu za rampami, alebo v smere od hlavnej brány z Ulice Vojtecha Spanyola okolo záchytného parkoviska popri Liečebni dlhodobo chorých," vysvetlil medicínsky riaditeľ FNsP Žilina s tým, že trasa k mobilnému odbernému miestu pre peších je v areáli vyznačená smerovými tabuľami.