Žilina: FNsP poskytuje v Dome ošetrovateľskej služby starostlivosť

Žilina 4. mája (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Žiline otvorila v Dome ošetrovateľskej starostlivosti (DOS) po prvom mesiaci pilotnej prevádzky oddelenie aj pre všetkých externých záujemcov. Cieľom je poskytnúť klientom odbornú ošetrovateľskú starostlivosť v príjemnom prostredí s humánnym prístupom. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



"Vzhľadom na demografický vývoj, nárast civilizačných chorôb a predovšetkým dopyt po tejto službe sme sa rozhodli vyčleniť 27 lôžok. Pre ľudí, ktorí síce nepotrebujú sústavnú zdravotnú starostlivosť, no napriek tomu vyžadujú nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú im aktuálne nedokážu z rôznych dôvodov poskytnúť ich rodinní príslušníci v domácom prostredí," uviedol generálny riaditeľ FNsP v Žiline Igor Stalmašek.



Hovorkyňa nemocnice doplnila, že nejde o štandardnú zdravotnú starostlivosť, poskytovanú v nemocnici. "Služby DOS sú zamerané na ošetrovateľskú starostlivosť, ošetrovateľskú rehabilitáciu a ďalšie služby s nimi súvisiace. Oddelenie je zazmluvnené poisťovňou, preto klient dopláca len adekvátnu časť, ktorá predstavuje 15 eur na deň," vysvetlila.



Výhodou DOS je podľa Stalmašeka predovšetkým kvalita a odbornosť služieb. "O klientov sa stará vyškolený personál, kvalifikovaní fyzioterapeuti a za lekárom nie je potrebné nikam dochádzať. Všetky vyšetrenia či ďalšiu potrebnú starostlivosť zabezpečujeme na jednom mieste. Či už ide o odbornú starostlivosť, ale i poradenskú činnosť, predpis liekov a ich donášku, celodennú domácu stravu s možnosťou diét, služby práčovne a ďalšie," doplnil generálny riaditeľ FNsP v Žiline.



V nemocnici ostáva zachovaná naďalej i Liečebňa dlhodobo chorých (LDCH), poskytujúca komplexnú zdravotnú starostlivosť, plne hradenú zdravotnou poisťovňou. "Pacienti z LDCH aj iných oddelení, ktorým to zdravotný stav umožňuje a mohli by byť prepustení domov, no nemajú možnosť zabezpečiť si tam potrebnú ošetrovateľskú starostlivosť, môžu požiadať o umiestnenie v DOS žilinskej nemocnice. Zároveň tak môžu urobiť aj aktuálne nehospitalizovaní pacienti s odporúčaním ich všeobecného lekára," dodala Záteková.