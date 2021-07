Žilinská nemocnica sa pripája k iniciatíve Spoločne chránime dojčenie

Žilina 29. júla (TASR) – Dojčenie je najlepší spôsob, ako bábätku poskytnúť potrebné živiny pre jeho zdravý vývoj a súčasne posilňovať citové puto medzi matkou a dieťaťom. Pri príležitosti Svetového týždňa dojčenia (1. - 7. augusta) to povedala primárka novorodeneckého oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline Katarína Jackuliaková.



"Materské mlieko je to najprospešnejšie, čo môžeme novorodeniatku ponúknuť a pozitívne ovplyvniť jeho život hneď od narodenia. Dojčením znižujeme chorobnosť nielen u detí, ale zároveň u dojčiacich matiek. Ide napríklad o menšie riziko vzniku karcinómu prsníka či vaječníkov," priblížila Jackuliaková.



Doplnila, že ženám v žilinskej pôrodnici pomáhajú aj profesionálne laktačné poradkyne, tzv. laktačné sestry. "Začiatky nie sú vždy jednoduché, a to, žiaľ, môže maminy odrádzať. Takže je dôležité sa im venovať, dojčenie podporovať a vysvetľovať jeho jedinečný zmysel. Laktácia sa väčšinou spúšťa na tretí – štvrtý deň, keď bežne hospitalizácia končí. No napriek tomu od nás odchádza až 95 percent mamičiek s plne dojčenými bábätkami," uviedla primárka novorodeneckého oddelenia.



Základné kroky k dojčeniu začínajú podľa vedúcej sestry novorodeneckého oddelenia žilinskej nemocnice Amálie Krkoškovej hneď po pôrode, včasným kontaktom "koža na kožu". "Dôležitý je psychosociálny aspekt dojčenia, utvárajúci úzky vzťah dieťaťa a matky na vyššej ako racionálnej úrovni. Ak to zdravotný stav oboch dovoľuje, novorodeniatka okamžite prikladáme na prsník a ostávajú nepretržite spolu na izbe formou rooming-in," dodala Krkošková.



Výhodou FNsP Žilina je tiež Jednotka intenzívnej resuscitačnej starostlivosti o novorodencov priamo na oddelení neonatológie. Poskytuje starostlivosť o bábätká v ťažkom stave a predovšetkým o predčasne narodených novorodencov od 28. týždňa tehotnosti. "Predčasniatka musia vo väčšine prípadov ostať v inkubátore, no pokiaľ sa nevyskytnú ďalšie vážnejšie komplikácie, aj tieto bábätká môžu z nemocnice odísť plne dojčené. Mamičky si odsávajú mliečko, čím si udržujú laktáciu a dieťa ho má neustále k dispozícii. Následne začneme prikladať na prsník a rozbiehame dojčenie," vysvetlila vedúca sestra žilinskej neonatológie s tým, že na tieto účely vybudovalo oddelenie ešte v roku 2017 špeciálnu laktačnú miestnosť.



"FNsP Žilina sa pripája k iniciatíve vyhlásenej Svetovou alianciou na podporu dojčenia s tohtoročným heslom Spoločne chránime dojčenie," uzavrela hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.