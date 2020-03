FNsP v Žiline zaviedla kontroly pri vstupoch do areálu

Žilina 17. marca (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Žiline v súvislosti s výskytom nového koronavírusu v krajine zaviedla pri vstupoch do areálu kontrolu pacientov, návštevníkov a sprievodných osôb. Vstup je obmedzený na vjazd a výjazd pre automobily z ulice Nemocničná (smer Vlčince) a vchod pre peších hlavnou bránou z Ulice Vojtecha Spanyola. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



"Každý, kto vchádza do nášho areálu, je povinný informovať kontaktnú osobu o dôvode vstupu, prípadných príznakoch ochorenia, cestovateľskej anamnéze či kontakte s rizikovými osobami. Pacientovi v prípade potreby tiež meriame telesnú teplotu. Ak sa preukáže, že môže byť rizikový, bude usmernený tak, aby nedošlo k šíreniu prípadnej nákazy a zabezpečili sme všetky karanténne a preventívne opatrenia," vysvetlil generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek.



Upozornil, že každý pacient, návštevník alebo sprevádzajúca osoba má povinnosť v areáli žilinskej nemocnice chrániť seba a okolie ochrannými pomôckami. "Minimálne rúškom alebo inou dostupnou ochranou úst a nosa, ako je napríklad šál, šatka či iné materiály," zdôraznil.



Vstupy do areálu sa kontrolujú za prítomnosti sestier a strážnej služby. Vjazd pre vozidlá v ďalších dňoch obmedzí aj spustená elektronická rampa. "V prvom rade všetkých žiadam, aby nezatajovali žiadne informácie, ak sa vrátili zo zahraničia, boli v kontakte s rizikovými osobami, alebo majú príznaky ochorenia. Je absolútne nevyhnutné, aby o tom naši zdravotníci vedeli vopred a nedošlo k ohrozeniu a následnej karanténe celého tímu ľudí. To by mohlo mať fatálne následky a ochromiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre ďalších urgentných pacientov v našej nemocnici," zdôraznil Stalmašek.



Nemocnica opätovne vyzýva pacientov, aby nenavštevovali zdravotnícke zariadenie, pokiaľ to nie je nevyhnutné. "Plánované vyšetrenia, ktoré znesú odklad, sú vo FNsP Žilina preložené, nemocnica poskytuje od pondelka (16. 3.) len neodkladnú zdravotnú starostlivosť, pôrody, liečbu poskytovanú onkologickým pacientom a starostlivosť pre urgentné stavy," uzavrela Záteková.