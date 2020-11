Žilina hľadá architekta pre zadania malého rozsahu

Žilina 25. novembra (TASR) - Útvar hlavného architekta (ÚHA) mesta Žilina zverejnil výzvu na predkladanie ponúk na zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu. Lehota na predkladanie ponúk je do 30. novembra do 12.00 h. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



"Cieľom je riešenie jednotlivých zadaní malého rozsahu vo verejnom priestore podľa potrieb verejného obstarávateľa tam, kde nie je efektívne vyhlasovať architektonicko-urbanisticko-krajinárske anonymné súťaže. Predmetom zákazky sú riešenia najmä verejných priestorov a krajinnej architektúry jednotlivo do približne 1000 štvorcových metrov," doplnil Miškovčík.



Maximálna odmena zákazky je v celkovom rozsahu v sume 25.000 eur bez DPH. "Doba trvania je od jej účinnosti až do vyčerpania limitnej ceny, najdlhšie však 24 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo. Viac informácií získajú záujemcovia na internetovej stránke ÚHA uha.zilina.sk," dodal hovorca mesta.