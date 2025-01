Žilina hľadá dobrovoľníkov na obsluhu externých defibrilátorov

Žilina 13. januára (TASR) - Žilinská radnica spustila náborovú kampaň s názvom Mesto hľadá hrdinov. Jej cieľom je nájsť dobrovoľníkov z mestských častí, ktorí budú preškolení používať automatické externé defibrilátory (AED) a v prípade výzvy operačného strediska sa zúčastnia zásahu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



V súčasnosti sa v Žiline nachádza 55 AED, pričom 19 z nich je v správe mesta. "Šesť defibrilátorov je nainštalovaných na strategických miestach v centre a na sídliskách, tri má k dispozícii mestská polícia vo svojich vozidlách a zvyšných desať kusov sa nachádza v mestských častiach," priblížila Ondrášová.



Kampaň je zameraná predovšetkým na mestské časti, keďže nie v každej funguje dobrovoľný hasičský zbor. "Práve tu by sme radi našli ochotných obyvateľov, ktorí by po výzve z operačného strediska vyrazili s AED na zásah. Samozrejme absolvujú cez Červený kríž školenie na podávanie prvej pomoci, aby vedeli, ako prístroj používať, hoci manipulácia s ním a celkové jeho používanie je veľmi intuitívne," vysvetlil vedúci oddelenia krízového riadenia a bezpečnosti Mestského úradu v Žiline Lukáš Čerňava.



Verejne dostupné defibrilátory sú podľa jeho slov užívateľsky priateľské a ľahko ovládateľné. "Ak pacientovi so zastavením srdca pomôžeme s AED v prvých troch až piatich minútach, teda častokrát ešte pred príchodom rýchlej zdravotnej pomoci, jeho šance na prežitie sa zvyšujú až na 75 percent," dodal Čerňava.



Povinnosť zaobstarať si aspoň jeden funkčný AED na verejne prístupnom mieste do roku 2025 majú všetky mestá a obce s počtom obyvateľov nad 500. Ďalší prístroj je potom povinný s každými ďalšími 5000 obyvateľmi. Mapa AED prístrojov je dostupná na stránke Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky.