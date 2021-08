Žilina hľadá dodávateľa na demontáž mosta pre peších na Vlčinciach

Žilina 24. augusta (TASR) – Žilina hľadá dodávateľa na demontáž mosta pre peších na Obchodnej ulici na sídlisku Vlčince. Premostenie široké približne 4,6 metra vo výške takmer päť metrov by malo byť podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka demontované do polovice októbra tohto roku.



Doplnil, že komplexná rekonštrukcia celého mostného objektu si vyžiada približne 360.000 eur a začne sa v budúcom roku.



„Pre zlý technický stav je potrebné most už v tomto roku úplne uzavrieť a demontovať. Kým sa nezrekonštruuje, bude pre peších uzatvorený v celom rozsahu. Na práce bude upozorňovať aj dočasné dopravné značenie. Vodičov i chodcov žiada samospráva o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasných dopravných značení," dodal Miškovčík.



Komplexná oprava mosta sa sústredí na výmenu časti podpier, celej nosnej konštrukcie a záchytného bezpečnostného zariadenia.



„Okrem vyriešenia zlého technického stavu prinesie rekonštrukcia mosta pre obyvateľov Žiliny aj ďalší benefit. Po realizácii prác bude most slúžiť okrem peších aj cyklistom, keďže bude súčasťou cyklotrasy cez sídlisko Vlčince," vysvetlil hovorca mesta.



„V agende dopravných objektov v meste je viditeľný investičný a údržbový deficit. Dlhodobé plánovanie nám navyše často komplikujú okamžité neočakávané potreby stavebných zásahov. Napriek tomu sme sa od marca, keď bol ohlásený náš zámer venovať sa štyrom najvyťaženejším a najrizikovejším mostom v meste, posunuli výrazne vpred," podotkol primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Hovorca mesta pripomenul, že v júni sa začala obnova mosta na Ulici Matice slovenskej, ktorý spája obyvateľov Vlčiniec II a III.



„Celková hodnota rekonštrukcie je viac ako 92.000 eur a práce by mali byť ukončené do jedného roka. Odbornou diagnostikou prešiel aj peší most ponad Centrálnu ulicu a most na Ulici sv. Cyrila a Metoda. Po kompletnom zmapovaní a technickej evidencii dopravných objektov v meste samospráva ku koncu roku 2019 evidovala 88 mostných objektov na ploche asi 70.900 štvorcových metrov," dodal Miškovčík.