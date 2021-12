Žilina hľadá konateľa spoločnosti pre mestské technické služby

Žilina 21. decembra (TASR) - Mesto Žilina hľadá konateľa spoločnosti Technické služby mesta Žilina. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do výberového konania do 16. januára 2022. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka je predpokladaný nástup nového konateľa do funkcie 1. marca 2022.



Doplnil, že úspešného uchádzača musia schváliť poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na februárovom zasadnutí. "Kandidát na pracovnú pozíciu konateľa technických služieb by mal byť vysokoškolsky vzdelaný, mať minimálne päťročnú prax v riadiacej pozícii v oblasti riadenia stavebnej činnosť či správy verejného priestoru. Mal by mať manažérske zručnosti, ekonomické a technické znalosti, potrebné pre riadne vedenie obchodnej spoločnosti," konkretizoval Miškovčík.



Odmena konateľa bude na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa podľa Obchodného zákonníka vo výške od 2200 eur mesačne. "Pre účasť na výberovom konaní je potrebné doručiť písomnú žiadosť s kontaktnými údajmi, overené doklady o vzdelaní, stručný osobný a profesijný životopis, potvrdzujúci požadovaný rozsah odbornej praxe. Návrh podnikateľského plánu, predpokladaných činností a strategického rozvoja spoločnosti v rozsahu dvoch strán formátu A4," uviedol hovorca mesta.



Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi môžu záujemcovia zaslať elektronicky na adresu zamestnanie@zilina.sk alebo poštou, či doručiť osobne v zalepenej obálke do Podateľne Mestského úradu v Žiline. Na obálku je potrebné uviesť "Výberové konanie na konateľa spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s. r. o." - NEOTVÁRAŤ, dodal Miškovčík.