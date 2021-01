Žilina hľadá mobilných asistentov sčítania obyvateľov

Žilina 5. januára (TASR) – Mesto Žilina hľadá v súvislosti s prípravou sčítania obyvateľov (od 15. 2. do 31. 3.) záujemcov o funkciu mobilného asistenta sčítania. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka bude asistent plniť úlohy v teréne v pridelenom virtuálnom asistenčnom obvode.



"Sčítanie obyvateľov v roku 2021 bude iné ako predchádzajúce sčítania. Každý by sa mal sčítať sám alebo prostredníctvom svojich príbuzných, a to elektronicky, napríklad pomocou vlastného PC, tabletu, mobilu. Osoby, ktoré sa nemôžu sčítať samy, môžu navštíviť kontaktné miesto, kde ich sčíta stacionárny asistent. Alebo im umožní, aby sa sčítali pomocou našej techniky. Alebo môžu požiadať o mobilného asistenta sčítania, ktorý za nimi príde na adresu trvalého pobytu a sčíta ich pomocou prideleného tabletu," vysvetlil Miškovčík.



Doplnil, že na výkon činnosti mobilného asistenta sčítania sa nebudú v zmysle platného metodického pokynu Štatistického úradu (ŠÚ) SR uzatvárať osobitné dohody. "Činnosť je však honorovaná odmenou vo výške 200 eur (netto) plus výkonnostná zložka odmeny. Tá bude záležať najmä na špecifikách obvodu, v ktorom bude mobilný asistent sčítanie zabezpečovať. Vychádza sa z predpokladu, že jeden mobilný asistent sčítania vykoná maximálne 300 asistencií (teda sčíta maximálne 300 obyvateľov). Odmena 200 eur prináleží mobilnému asistentovi sčítania aj v prípade, že nevykoná ani jednu asistenciu, ak je dôvodom to, že o mobilné sčítanie nebude záujem," uviedol hovorca mesta.



Podmienkou je podľa neho dosiahnutý vek 18 rokov, plná spôsobilosť na právne úkony, úplné stredoškolské vzdelanie, bezúhonnosť a zručnosti práce s počítačom. "Zároveň sa bude vyžadovať od každého asistenta absolvovanie online školenia. Prácu je možné vykonať v poobedňajších hodinách alebo cez víkend. V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom na adresy radoslav.machan@zilina.sk a zuzana.prekopova@zilina.sk najneskôr do pondelka 11. januára 2021 do 10.00 h," dodal Miškovčík.