Žilina hľadá osobnosti mesta, nominovať ich môže aj verejnosť

Žilina 16. januára (TASR) - Mesto Žilina v tomto roku opäť ocení osobnosti, ktoré prispeli k jeho rozvoju. Navrhnúť ich môže aj verejnosť, a to najneskôr do 29. februára. TASR o tom informovala Katarína Gazdíková z komunikačného odboru žilinskej radnice.



"Vítané sú nominácie na osobnosti, ktoré dosiahli vynikajúce výkony presahujúce regionálny rámec vo vede, technike, kultúre, športe, v sociálnej alebo spoločensko-politickej oblasti. Za obzvlášť významné zásluhy môže mesto udeliť čestné občianstvo alebo cenu mesta. Každé z ocenení je možné udeliť aj in memoriam," uviedla Gazdíková.



Vyplnený nominačný list na osobnosť roka je možné zaslať poštou na adresu mestského úradu alebo e-mailom. Laureátov na ocenenie vyhlási mesto na slávnostnom spoločenskom podujatí na jeseň tohto roka.



Samospráva oceňuje osobnosti od roku 1995. Počas tejto takmer 30-ročnej tradície pribudlo do mestskej siene slávy množstvo významných mien.