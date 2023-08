Hlavnú budovu konzervatória v Žiline zrekonštruujú za 2,7 milióna eur

Žilina 1. augusta (TASR) - Rekonštrukcia hlavnej budovy žilinského konzervatória si vyžiada investíciu zhruba 2,7 milióna eur a dokončiť by ju mali za 14 mesiacov. Po odovzdaní stavby zhotoviteľovi o tom v utorok informoval riaditeľ odboru správy majetku a investícií Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Peter Mrvečka.



Rekonštrukcia zahŕňa nadstavbu budovy, výmenu rozvodov zdravotechniky a elektroinštalácie, vykurovania, obkladov a dispozičné zmeny. "Objekt sa zateplí a vymenia sa okná, čím sa zníži jeho energetická náročnosť. Nadstavbou vzniknú nové priestory, ktoré konzervatórium nevyhnutne potrebuje, pretože žiaci počas vyučovania dochádzajú do jazykovej školy," uviedol Mrvečka.



Riaditeľ Konzervatória Žilina Milan Oravec podotkol, že rekonštrukciu sa podarilo začať po viacerých rokoch snaženia. "Verím, že sa dodrží termín a budeme v dvoch budovách blízko pri sebe. A nebude riziko úrazu pri prechádzaní cez priechody pre chodcov cestou do jazykovej školy a každodenná strata 30 až 60 minút," doplnil.



Kolektívne predmety sa budú podľa neho v novom školskom roku učiť v jazykovej škole. "Máme k dispozícii šesť tried a štyri kancelárie pre knižnicu a notový archív. Triedy sú k dispozícii prvých šesť vyučovacích hodín. Čo sa tam nezmestí, musíme odučiť v našej ďalšej budove. Cirkevné gymnázium nám poskytlo priestory telocvične a Základná umelecká škola Ladislava Árvaya priestory na pohybovú výchovu. Tak by sme to mali na jeden rok zvládnuť," dodal riaditeľ konzervatória.