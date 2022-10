Budatínsky rínok: Podujatie ukončí hlavnú sezónu na Budatínskom hrade

Žilina 15. októbra (TASR) - Remeselný jarmok, koncerty, komentované prehliadky, tvorivé dielne, divadlo a ďalšie aktivity čakajú návštevníkov na Budatínskom rínku. Podujatie, ktorým sa končí hlavná sezóna v areáli Budatínskeho hradu, sa koná v sobotu po dvojročnej prestávke. Informoval o tom riaditeľ Považského múzea v Žiline Michal Jurecký.



Považské múzeum podľa neho oslavuje 80. výročie svojho vzniku a počas celého roka sa konalo viacero podujatí spojených s týmto jubileom, výnimkou nebude ani Budatínsky rínok.



"Práve na tomto podujatí predstavíme časovú kapsulu. Textovú časť kapsule bude dopĺňať zoznam zamestnancov múzea, ale aj súčasná tlač a niekoľko drobných artefaktov. Kapsulu uložíme po podujatí do veže. Veríme, že nám poslúži na nadviazanie komunikácie s budúcnosťou a jej objavitelia budú naopak potešení pozdravom z minulosti," priblížil Jurecký.



Ako dodal, areál hradu otvorí svoje brány o 10.00 h. Pre návštevníkov sú pripravené remeselné stánky, tvorivé dielne zamestnancov Považského múzea, so zoskupením Čarovná moc prírody nahliadnu do života sov a v projekte Výtvarné umenie súčasťou nás spoznajú tvorbu viacerých umelcov.



Do programu sa zapojí aj Krajská knižnica v Žiline. Krajská hvezdáreň v Žiline ponúkne záujemcom planetárium i komentované pozorovanie Slnka. Svoju činnosť predstavia stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Počas celého dňa budú v hrade prehliadky.



Hlavný program sa začne na pódiu popoludní o 13.00 h. "Návštevníci sa môžu tešiť na koncert žilinskej kapely V8 Band, vystúpenie skupiny Funny Fellows, divadlo Féder Teáter a večer zábavu rozprúdi kapela Korben Dallas," doplnila kultúrna manažérka Petra Labantová.