Internát žilinskej strednej zdravotníckej školy zrekonštruujú

Žilina 30. októbra (TASR) – Internát pri Strednej zdravotníckej škole v Žiline zrekonštruujú za viac ako 2,2 milióna eur. Podľa hovorkyne Žilinského samosprávneho kraja Martiny Remencovej odovzdali stavenisko na začiatku októbra a stavebné práce by mali trvať rok.



„Ide naozaj o hĺbkovú rekonštrukciu, v podstate ostanú zachované len nosné konštrukcie a všetko ostatné bude v novom modernom prevedení. Demontuje sa obvodový plášť a nahradí sa novými konštrukciami, vymenia sa rozvody inžinierskych sietí," povedal riaditeľ odboru investícií Úradu ŽSK Peter Mrvečka s tým, že dôjde aj ku kompletnej výmene okien a dverí.



Internát je z dôvodu komplexnej rekonštrukcie uzatvorený od školského roka 2019/2020. „Žiakov, ktorí boli ubytovaní v internáte, prerozdelili do ostatných školských internátov v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK," priblížila riaditeľka odboru školstva a športu Úradu ŽSK Janka Školová.



„Žiakom poskytli ubytovanie v troch internátoch v Žiline - pri spojenej škole, pri strednej odbornej škole dopravnej a pri SOŠ stavebnej. V Martine v internáte pri SOŠ dopravnej a v Kysuckom Novom Meste v Školskom internáte pri Strednej priemyselnej škole informačných technológií. Dnes sú vzhľadom na mimoriadne opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 internáty a stredné školy zatvorené," dodala Školová.