Žilina investuje do rekonštrukcie ciest a chodníkov 630.000 eur

Žilina 22. októbra (TASR) – Mesto Žilina investuje do asfaltovania ciest a chodníkov v tomto a budúcom roku približne 630.000 eur. Dohromady zrekonštruuje 17 úsekov chodníkov a takmer 40.000 metrov štvorcových (m2) miestnych komunikácií a asfaltových ihrísk. Práce sa začnú na konci októbra a pokračovať budú v jarných mesiacoch budúceho roka. TASR o tom informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že obnova za približne 180.000 eur sa dotkne 17 chodníkov so spracovanou projektovou dokumentáciou. "Práce uskutočnia Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., ktoré uspeli vo verejnej súťaži. Ďalšia časť prác sa bude týkať súvislejších opráv miestnych komunikácií a chodníkov, kde nie je potrebné mať projektovú dokumentáciu. Rekonštrukciu týchto úsekov za 450.000 eur na 26.000 m2 ciest a 13.000 m2 chodníkov vykoná víťaz verejného obstarávania, spoločnosť Metrostav Asfalt a.s.," uviedol hovorca mesta Žilina.



"V pláne prác máme aj cesty a chodníky, kde boli na zlý stav podnety ešte v roku 2016. Vychádzali sme aj z požiadaviek obyvateľov a poslancov v jednotlivých volebných obvodoch. Zároveň ma teší, že realizáciou väčšieho objemu prác ušetríme mestu finančné prostriedky. Ak by sme cesty a chodníky renovovali po malých úsekoch, rekonštrukcia by bola drahšia," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Dodávatelia prác si podľa Miškovčíka v súčasnosti obhliadajú konkrétne miesta a určia detailný harmonogram renovácie. "Do konca tohto roka by však chceli uskutočniť polovicu zazmluvneného rozsahu. Z dôvodu urýchlenia prác vyzýva mesto Žilina na rešpektovanie dočasného dopravného značenia na cestách a chodníkoch. Zároveň sa ospravedlňuje vodičom a chodcom za znížený komfort počas trvania prác," dodal hovorca mesta Žilina.