Žilinské kluby môžu nominovať členov do ankety Športovec mesta

Žilina 23. januára (TASR) - Do ankety Športovec mesta Žilina môžu športové kluby nominovať členov v piatich kategóriách do 16. februára. Víťazov ankety vyhlásia 15. apríla v Mestskom divadle v Žiline. TASR o tom informovala Katarína Gazdíková zo žilinskej radnice.



Vyhlásené sú kategórie dospelí športovci - jednotlivci vo veku od 19 rokov, mládežníci vo veku od 10 do 18 rokov, športový kolektív (spoločné mládežníkov a dospelých športovcov), významné športové podujatie organizované žilinským klubom v roku 2023 a významná činnosť športovca za rozvoj, dlhoročné zásluhy a preslávenie športu v meste Žilina.



Športový klub môže navrhnúť maximálne troch športovcov a dva športové tímy. "Pri športovcovi je nutné uviesť identifikačné údaje, dosiahnuté výkony za rok 2023 aj zdroje overenia výsledkov. Počet účastníkov súťaže, v ktorej bol dosiahnutý výkon, počet aktívnych členov v klube, názov a adresu národného zväzu, názov príslušnej medzinárodnej organizácie a informáciu, či ide o olympijsky šport. Pri významnom športovom podujatí je potrebné uviesť úplný názov, počet účastníkov, počet zúčastnených krajín, výsledky a propozície. Vyplnenú návratku musí potvrdiť štatutár klubu," uviedla.



"Žilinu si väčšina ľudí spája s futbalom a cyklistikou. No nie sú to len futbalisti, basketbalisti či hokejisti, ktorí úspešne reprezentujú naše mesto. V Žiline pôsobí a zo Žiliny pochádza množstvo talentovaných športovcov. Výsledkami hrdo prezentovali naše mesto, či už na domácej alebo medzinárodnej športovej scéne," uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Nominácie prostredníctvom vyplnených formulárov je potrebné poslať poštou na adresu Mestského úradu Žilina: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, prípadne e-mailom na adresu matej.franek@zilina.sk. Propozície ankety, formuláre nominácie spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii na webe mesta, dodala Gazdíková.