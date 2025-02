Kluby môžu nominovať členov do ankety Športovec mesta Žilina

Žilina 3. februára (TASR) - Do ankety Športovec mesta Žilina môžu športové kluby nominovať členov v piatich kategóriách do 24. februára. Víťazov ankety vyhlásia v apríli na slávnostnom galavečere. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



Vyhlásené sú kategórie dospelí športovci - jednotlivci vo veku od 19 rokov, mládežníci vo veku od 10 do 18 rokov, športový kolektív (spoločné mládežnícke tímy aj tímy dospelých športovcov), významné športové podujatie organizované žilinským klubom v roku 2024 a významná činnosť športovca za rozvoj, dlhoročné zásluhy a preslávenie športu v meste Žilina.



Športový klub môže navrhnúť maximálne troch športovcov a dva športové tímy. "Pri športovcovi je nutné uviesť identifikačné údaje, dosiahnuté výkony za rok 2024 aj zdroje overenia výsledkov, ďalej počet účastníkov súťaže, v ktorej bol dosiahnutý výkon, počet aktívnych členov v klube, názov a adresu národného zväzu, názov príslušnej medzinárodnej organizácie a informáciu, či ide o olympijsky šport. Pri významnom športovom podujatí je potrebné uviesť úplný názov, počet účastníkov, počet zúčastnených krajín, výsledky a propozície. Vyplnenú návratku musí potvrdiť štatutár klubu," uviedla Ondrášová.



"V Žiline vyrástlo veľké množstvo výnimočných športových osobností. Máme tu veľa kvalitných klubov a tímov, či už sú to športy ako futbal, hokej, tenis či basketbal, darí sa však aj atlétom, plavcom, triatlonistom, cyklistom, vodákom či krasokorčuliarom. Teší ma, že ten záber je ozaj široký a každý rok dostávajú priestor aj športovci z menej populárnych disciplín, ktoré si ale zaslúžia našu pozornosť," uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne.



Nominácie prostredníctvom vyplnených formulárov je potrebné poslať poštou na adresu Mestského úradu Žilina, prípadne e-mailom na adresu matej.franek@zilina.sk. Propozície ankety, formuláre nominácie spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii na webe mesta, dodala Ondrášová.