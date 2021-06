V Žilinskom kraji sa spúšťa druhý ročník súťaže Spoznaj kraj

Žilina 28. júna (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Žilinský turistický kraj spúšťa od začiatku júla druhý ročník súťaže s názvom Spoznaj kraj. Jej cieľom je zvýšiť návštevnosť atraktívnych miest v Žilinskom kraji, podporiť kultúrne inštitúcie a podnikateľské subjekty v cestovnom ruchu. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka KOCR Žilinský turistický kraj Iveta Chabadová.



Doplnila, že súťaž potrvá do 30. septembra. „Hrá sa o bicykle, pobyty, vstupy, skipasy a adrenalínové zážitky v kraji. Na výber je až 50 miest v Žilinskom kraji, do súťaže sa môžete zapojiť po návšteve siedmich z nich. Bližšie informácie nájdu súťažiaci na stránke www.spoznajkraj.sk," vysvetlila Chabadová.



„V tomto roku sme zaradili do súťaže aj horské chaty. Milovníci turistiky tak môžu dostať pečiatku v troch chatách v Malej Fatre, v jednej chate na Liptove a v jednej chate v Západných Tatrách na Orave," dodala výkonná riaditeľka KOCR Žilinský turistický kraj.



Súťažiaci môžu podľa nej navštíviť aj Archeoskanzen Havránok nad Liptovskou Marou, v ktorom zistia viac o živote Keltov.



„Skvelým výletom pre deti je podzemné staré banské dielo Medvedia štôlňa v Žiarskej doline na Liptove. Zábavu zažijú aj v Turci vo Valčianskej doline, kde si môžu požičať bicykel či kolobežku. Pre odvážnych milovníkov adrenalínu je výstup ferratovým chodníkom na Martinské hole, na rýchlejší zjazd späť môžu využiť kolobežky. O nové poznatky ich môže obohatiť prechádzka od praveku až po obdobie kozmických letov vo Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou," priblížila Chabadová.