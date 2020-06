Krajskú knižnicu v Žiline otvorili po päťmesačnej rekonštrukcii

Žilina 30. júna (TASR) – Po päťmesačnej rekonštrukcii otvorili v utorok Krajskú knižnicu v Žiline. Zmodernizovanie prízemia, dispozičná zmena vstupu do budovy a prepojenie interiéru s letnou čitárňou si vyžiadali investíciu vo výške viac ako 400 000 eur, ktorú financoval Žilinský samosprávny kraj. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



„Mohlo by sa zdať, že v dobe digitálnych technológií je význam a úloha tradičných knižníc na ústupe. Teším sa, že to tak nie je. Len za minulý rok navštívilo našu krajskú knižnicu takmer 186 000 návštevníkov, čím sa radí medzi najnavštevovanejšie kultúrne inštitúcie kraja. Aj preto smerovali investície na jej rozvoj a podporu," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Pripomenula, že v roku 2018 zrekonštruoval ŽSK tretie nadzemné podlažie a teraz je v novom šate celé prízemie. „Pevne verím, že moderné atraktívne priestory prilákajú nielen stálych, ale aj nových čitateľov. Okrem nových priestorov sa môžu tešiť na zaujímavé letné aktivity vrátane tvorivých dielní, piknikov a čítania kníh v parku," doplnila riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Katarína Šušoliaková.



Zrekonštruované priestory podľa nej dotvára nové interiérové vybavenie, ktoré knižnica zakúpila s podporou Fondu na podporu umenia.



„Od 1. júla otvára knižnica v letnom výpožičnom režime. Každý pracovný deň okrem stredy ju môžu záujemcovia navštíviť od 8:30 do 16:00, v stredu od 11:00 do 19:00. Krajská knižnica poskytuje služby na siedmich obslužných miestach v Žiline, má viac ako 12 000 registrovaných čitateľov, ktorým zapožičala za rok takmer 630 000 knižničných dokumentov," dodala hovorkyňa ŽSK.