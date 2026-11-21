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Žilina má na zimnú údržbu dostatok posypového materiálu a techniky
Samospráva počas zimy udržiava takmer 260 kilometrov ciest a približne 160 kilometrov chodníkov.
Autor TASR
Žilina 21. novembra (TASR) - Mesto Žilina má pred zimnou sezónou pripravených 1650 ton posypového materiálu. Na zimnú údržbu je v pohotovosti kompletný vozový park posýpacích vozidiel, traktorov i pracovníci pre ručné čistenie. Informovala o tom žilinská hovorkyňa Zuzana Ondrášová.
Samospráva počas zimy udržiava takmer 260 kilometrov ciest a približne 160 kilometrov chodníkov. Miestne komunikácie sú rozdelené do troch kategórií podľa dopravného významu, intenzity a smerovania premávky, vedenia trás mestskej dopravy a územných či poveternostných podmienok.
Zimná starostlivosť o miestne komunikácie je na základe operačného plánu zabezpečená od 1. novembra 2026 do 31. marca budúceho roka. Jej reálne trvanie sa prispôsobuje aktuálnemu vývoju a predpovediam počasia, ako aj rozhodnutiam operačného štábu zimnej údržby miestnych komunikácií.
„S prípravami na túto sezónu sme nič nepodcenili. Máme dostatok techniky, posypového materiálu aj ľudí. Zároveň však prosíme vodičov o ohľaduplnosť, aby pri parkovaní mysleli na to, že veľké posýpacie vozidlo s radlicou potrebuje na prejazd dostatočný priestor. Dodržiavaním jednoduchého pravidla sa tak môžeme postarať o ulice rýchlejšie a bez zbytočných zdržaní,“ uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne.
Zjazdnosť a schodnosť mesta zabezpečujú mestské spoločnosti Žilinské komunikácie a Technické služby mesta Žilina v spolupráci s externými dodávateľmi a aktivačnými pracovníkmi. Obyvatelia môžu pohyb techniky v uliciach opäť sledovať online v reálnom čase a v prípade potreby sa obrátiť na nonstop dispečing.
Samospráva počas zimy udržiava takmer 260 kilometrov ciest a približne 160 kilometrov chodníkov. Miestne komunikácie sú rozdelené do troch kategórií podľa dopravného významu, intenzity a smerovania premávky, vedenia trás mestskej dopravy a územných či poveternostných podmienok.
Zimná starostlivosť o miestne komunikácie je na základe operačného plánu zabezpečená od 1. novembra 2026 do 31. marca budúceho roka. Jej reálne trvanie sa prispôsobuje aktuálnemu vývoju a predpovediam počasia, ako aj rozhodnutiam operačného štábu zimnej údržby miestnych komunikácií.
„S prípravami na túto sezónu sme nič nepodcenili. Máme dostatok techniky, posypového materiálu aj ľudí. Zároveň však prosíme vodičov o ohľaduplnosť, aby pri parkovaní mysleli na to, že veľké posýpacie vozidlo s radlicou potrebuje na prejazd dostatočný priestor. Dodržiavaním jednoduchého pravidla sa tak môžeme postarať o ulice rýchlejšie a bez zbytočných zdržaní,“ uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne.
Zjazdnosť a schodnosť mesta zabezpečujú mestské spoločnosti Žilinské komunikácie a Technické služby mesta Žilina v spolupráci s externými dodávateľmi a aktivačnými pracovníkmi. Obyvatelia môžu pohyb techniky v uliciach opäť sledovať online v reálnom čase a v prípade potreby sa obrátiť na nonstop dispečing.