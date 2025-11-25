< sekcia Regióny
Žilina má novú vizuálnu identitu inšpirovanú žilinskými „laubňami“
Autor TASR
Žilina 25. novembra (TASR) - Mesto Žilina bude mať novú vizuálnu identitu spájajúcu moderný dizajn s tradičnými prvkami mesta. Vo vyhlásenej súťaži uspela štvorica grafikov s návrhom inšpirovaným žilinskými „laubňami“. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
Výzvu na predkladanie grafických návrhov jednotného vizuálneho jazyka pre modernú a profesionálnu prezentáciu Žiliny vyhlásila radnica v marci tohto roka. „Do prvého kola súťaže bolo zaslaných 18 návrhov, z ktorých porota vybrala päť postupujúcich. V júni, po posúdení predložených skíc, označila za víťaza tím dizajnérov Michal Tornyai, Barbara Kowalczuková, Robert Finkei a Michal Chrastina,“ priblížila Ondrášová.
Podľa primátora Petra Fiabáne zavedenie novej vizuálnej identity posúva Žilinu medzi mestá, ktoré dbajú na profesionálnu komunikáciu a moderný marketing. „Významným prínosom je vytvorenie originálneho mestského písma s názvom Žilina Laubne a Žilina Text, ktoré je inšpirované rytmom arkád Mariánskeho námestia a bude používané výhradne mestom. Ide o jedinečný prvok, ktorý Žilinu výrazne odlíši od iných miest a posilní jej vizuálnu prestíž,“ vysvetlil Fiabáne.
Samospráva bude odteraz komunikovať aj pod novým logom. To sa skladá z názvu mesta v novom nadpisovom písme, novým vizuálnym prvkom je aj laubňová vlnovka. Tradičné farby zelená a žltá zostávajú zachované, no dizajnéri ich prispôsobili súčasným štandardom.
Nová vizuálna identita Žiliny sa po prvýkrát objavila v grafike tohtoročných vianočných trhov a mesto bude túto novinku postupne zavádzať vo všetkých oblastiach svojej komunikácie. „Veríme, že nová vizuálna identita osloví všetkých Žilinčanov, nájdu v nej odraz svojho mesta a jeho histórie, a že sa s ňou stotožnia pri každodennej prechádzke po centre, pri návšteve kultúrnych podujatí či pri sledovaní mestských informačných kanálov,“ doplnil Fiabáne.
