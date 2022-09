Žilina má zazmluvnené ceny elektrickej energie do decembra 2023

Žilina 30. septembra (TASR) – Mesto Žilina nepočíta v rokoch 2022 a 2023 so zvýšenými výdavkami za elektrickú energiu, pretože má zazmluvnené ceny elektriny do decembra 2023. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Priemerná výška mesačných výdavkov mesta na elektrickú energiu v roku 2021 bola podľa neho 180.000 eur. "Obavu máme z výdavkov za elektrickú energiu v roku 2024. V prípade, že by sa náklady za elektrickú energiu zvyšovali, prirodzene môže nastať aj obmedzenie čerpania všetkých bežných výdavkov," uviedol hovorca mesta.



Doplnil, že priemerná výška mesačných výdavkov za odber zemného plynu v roku 2021 bola 50.000 eur. "Zásadné pre výdavky v roku 2022 a 2023 bude ročné vyúčtovanie spotreby zemného plynu a aj tepla za predchádzajúce obdobie. Počítame s medziročným nárastom výdavkov za zemný plyn na 2,5- až trojnásobok," priblížil.



"Mesto aktuálne neuvažuje nad tým, že by sme museli pre zvýšené náklady na vykurovanie v zimných mesiacoch obmedzovať vyučovanie v školách. Obmedzenia sa pre zvýšené ceny za elektrinu nedotknú napríklad ani vianočného osvetlenia," povedal Miškovčík s tým, že mesto analyzuje projekty energetickej efektívnosti, aby bol dosah zvyšovania energií čo najmenší.



Pripomenul, že mesto zrealizovalo prvú elektronickú aukciu na nákup elektrickej energie pre všetky organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2020. "Výsledná suma bola o 540.282 eur nižšia oproti pôvodne najlacnejšej ponuke spomedzi všetkých uchádzačov. Celkovým víťazom sa stala spoločnosť Stredoslovenská energetika s ponukou 3,1 milióna eur na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023," dodal hovorca mesta.