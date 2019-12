Žilina chce vysporiadať vzťahy so spoločnosťami G. Trabelssieho

Žilina 4. decembra (TASR) – Mesto Žilina pripravilo rámcovú dohodu o vysporiadaní existujúcich vzájomných majetkových a obchodných vzťahov so súkromnými spoločnosťami podnikateľa Georgea Trabelssieho. Dva varianty dohody predstavil v stredu na brífingu primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Doplnil, že o konečnej podobe dohody rozhodnú ešte v decembri poslanci na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ). "Pri prvom variante získa mesto Žilina od podnikateľa parkovaciu politiku, rozostavaný areál na Karpatskej ulici a Kaštieľ v Bytčici zámenou za obchodný podiel v Žilinskej parkovacej spoločnosti (ŽPS), s. r. o. a nehnuteľnosti na Košickej ulici. Druhý variant predpokladá, že do rúk mesta prejde parkovacia politika, rozostavaný areál na Karpatskej ulici, areál Domu techniky a Športová hala na Bôriku. Spoločnosti G. Trabelssieho by mali získať obchodný podiel ŽPS, nehnuteľnosti na Košickej ulici a doplatok vo výške 6,28 milióna eur," vysvetlil žilinský primátor.



Schválením dohody bude od 1. januára 2020 parkovanie plne v správe mesta Žilina a všetky zmluvy so ŽPS, s. r. o. budú ukončené. "Od prevzatia uvedenej agendy bude samospráve patriť aj zvyšných 40 percent vyberaných poplatkov na parkovnom, ktoré doteraz inkasovala parkovacia spoločnosť," dodal Fiabáne.



"Sú problémy a vzťahy, ktoré dlhodobo traumatizujú Žilinu a jej obyvateľov. Ešte pred nástupom do funkcie som avizoval, že sa budem usilovať o vysporiadanie vzťahov medzi mestom a súkromnými spoločnosťami G. Trabelssieho. Rokovania o návrhu rámcovej dohody trvali skoro 10 mesiacov. Nikdy doteraz sa mestu v rokovaniach so súkromnými spoločnosťami pána Trabelssieho nepodarilo získať tak veľa, ako máme šancu získať dnes. Napriek tomu, že sa možno objavia kritické hlasy, považujem túto dohodu vzhľadom na okolnosti za výhodnú pre mesto," podotkol žilinský primátor.



Predkladané materiály o vzájomnom vysporiadaní vzťahov sú podľa hovorkyne SIRS, a.s. Ivany Strelcovej výsledkom niekoľko mesiacov trvajúcich rokovaní medzi mestom Žilina a skupinou SIRS. "Sú kompromisom, na ktorý je skupina SIRS ochotná pristúpiť, za účelom definitívneho usporiadania viacerých komplikovaných vzťahov s mestom Žilina. Našim záujmom je definitívne vyriešiť dlhodobé problémové vzťahy na oboch stranách sporu," zdôraznila.



"Skupina SIRS patrí k významným zamestnávateľom a našim záujmom je vo všetkých oblastiach pôsobenia udržiavať vecné a vzájomne dobré vzťahy pre všetky zainteresované strany. Aj v tomto prípade sme preto vyvinuli maximálnu snahu a ústretovosť pre vyriešenie problémov, ktoré vníma druhá strana – mesto Žilina,“ uzavrela Strelcová.