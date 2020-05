Mesto Žilina darovalo fakultnej nemocnici 10.000 jednorazových rúšok

Žilina 26. mája (TASR) – Mesto Žilina darovalo v utorok žilinskej Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) 10.000 jednorazových hygienických rúšok. Podľa primátora Žiliny Petra Fiabáneho ide o jednu tretinu bezplatného daru, ktorý mesto dostalo od čínskeho partnerského mesta Čchang-čchun.







"Partnerské mesto nám poslalo 30.000 rúšok. Automaticky sme si povedali, že nezostanú v úrade, ale poskytneme ich žilinskej nemocnici. Zvyšné rúška rozdelíme do sociálnych zariadení v Žiline. Nielen mestských, ale vybrali sme aj tie, s ktorými mesto spolupracuje. Niektoré rúška idú do škôl, keďže sa otvárajú a tiež potrebujú rezervu pre mimoriadne situácie. A malú rezervu si necháme v úrade, aby sme vedeli pomôcť, keby sa situácia komplikovala," povedal Fiabáne.



Žilinská FNsP je podľa jej generálneho riaditeľa Igora Stalmašeka dostatočne predzásobená rúškami aj ostatnými zdravotníckymi pomôckami. "Rúška, ktoré nám darovalo mesto, si naozaj vážime. Napriek tomu, že už je ako keby po pandémii. Spomíname si najmä na dobrú spoluprácu v počiatkoch, keď mesto vystupovalo ako sprostredkovateľ. Pomáhalo nám s rôznymi darmi a pomocou, ktorú vtedy nemocnica potrebovala," podotkol Stalmašek.



Doplnil, že denná spotreba rúšok je v nemocnici zhruba 1000 až 1500 kusov. "Nemocnica doteraz dostala takmer 50.000 pomôcok, ako sú respirátory, štíty, rúška, dezinfekcie. Niektoré organizácie nám pomáhali aj s jedlom či ovocím. Dodnes spolupracujeme so Slovenským Červeným krížom," dodal generálny riaditeľ FNsP v Žiline.