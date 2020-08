Žilina je pripravená začať so separovaním kuchynského bioodpadu

Žilina 8. augusta (TASR) – Mesto Žilina bude od 1. januára 2021 pripravené začať so separovaním kuchynského bioodpadu v prípade, že nenastanú žiadne komplikácie. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



"Mesto momentálne uskutočňuje verejné obstarávanie, ktorého obsahom je zabezpečenie nádob na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a jeho zhodnotenie. Odhadovaná cena je približne 400.000 eur," doplnil Miškovčík.



Podotkol, že mesto zatiaľ nepozná návrh ministerstva životného prostredia o subvenciách pre mestá, ktoré budú schopné dodržať povinnosť separovania kuchynského bioodpadu. "Ale vítame každú možnosť, ktorá reálne zníži, prípadne úplne pokryje zvýšené náklady samosprávy na zabezpečenie nových zákonných povinností," dodal.



V súvislosti so zmenou výšky poplatkov za komunálny odpad uviedol, že mesto sa bude usilovať, aby avizované legislatívne zmeny mali minimálny dosah na občanov.



Pripomenul, že Žilinčania v rodinných domoch v meste a v prímestských častiach môžu spracovávať zelený odpad v kompostéroch už od roku 2018. "Mesto nakúpilo 7000 kompostovacích zariadení v hodnote 375.000 eur a bezplatne rozdistribuovalo asi 6000 kusov. Kompostér bol určený pre fyzické osoby, ktoré vlastnia rodinný dom v Žiline a súčasne platia poplatok za komunálny odpad," vysvetlil Miškovčík.



Od 1. januára 2021 by mali obce a mestá zaviesť a zabezpečiť pre svojich občanov triedený zber kuchynského biologického odpadu. Cieľom opatrenia je eliminovať, ideálne odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu. K doterajším farebným kontajnerom na triedený zber odpadu by mal pribudnúť ďalší, určený len na potravinové zvyšky z kuchyne. Na Slováka ročne pripadá 100 kilogramov potravinového odpadu.