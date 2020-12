Žilina obnoví v druhej etape päť zastávok MHD

Žilina 7. decembra (TASR) – Žilina obnoví od apríla budúceho roku päť existujúcich zastávok mestskej hromadnej dopravy. Nová zastávka pribudne na sídlisku Hájik. Rekonštrukčné práce v rámci druhej etapy obnovy zastávok v predpokladanej hodnote takmer 385 000 eur zafinancuje z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Spoluúčasť mesta bude viac ako 19 000 eur. Informoval o tom primátor Peter Fiabáne.



Počas stavebných prác sa kompletne vymení podložie zastávkového zálivu. „Súčasný nerovný a hrboľatý povrch so zvlneným asfaltom, vypadanými kockami či dlažbou znižuje kvalitu prepravy cestujúcich a je možným zdrojom zranení.



Navrhnuté úpravy zastávok zahŕňajú aj debarierizačné opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Súčasťou zmodernizovaných zastávok bude automat na cestovné lístky, prístrešok, lavička a odpadkový kôš," uviedol Fiabáne.



Pripomenul, že počas prvej etapy prác, ktorá sa skončila v minulom roku, mesto obnovilo 26 zastávok MHD. „Celkové náklady na investíciu v prvej etape boli vyše 1,5 milióna eur, projekt finančne podporil IROP. Tretia fáza projektu rekonštrukcie podlieha aktuálne schvaľovaciemu procesu v rámci grantovej výzvy IROP. Samospráva v nej počíta s opravou ďalších 16 zastávok MHD. Mesto by sa malo spolupodieľať sumou zhruba 76 000 eur," dodal žilinský primátor.



„V poslednej, štvrtej etape sa obnovia dve zastávky v centre a širšom centre za viac ako 170 000 eur. Dovedna by sa tak v Žiline malo obnoviť až 50 zastávok MHD," uzavrel Fiabáne.