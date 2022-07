V Žiline obnovujú cesty aj chodníky, práce potrvajú do konca októbra

Žilina 29. júla (TASR) – Do konca októbra potrvá oprava viacerých dopravných úsekov miestnych komunikácií, chodníkov a asfaltových športových ihrísk v meste Žilina. Samospráva postupne opraví približne 35.000 štvorcových metrov plôch. Náklady na realizáciu sú 650.000 eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



"Motoristov potešil nový asfaltový povrch na okružnej križovatke Rondel. Dôležitý uzol sa tak po viac ako 40 rokoch dočkal kompletnej výmeny vrchnej obrusnej vrstvy," priblížil hovorca. Termín realizácie bol cez víkend od 15. do 17. júla, aby sa čo najmenej obmedzila premávka.



Okrem Rondla sa výmena povrchu vozovky uskutočnila na frekventovaných úsekoch ulice 1. mája, Veľká okružná – Predmestská či na ulici Mateja Bela na sídlisku Hájik, ktorou prechádza hlavná trasa mestskej hromadnej dopravy. "Celkovo je naplánovaných približne 30 úsekov po celom meste, napríklad cesty na uliciach Lichardova, Do Stávku, Osvety – Oslobodenia, Radová, Šoltésovej, Zábrežná," doplnil Miškovčík s tým, že v uplynulých dňoch prešli obnovou komunikácie na uliciach Pod Hradiskom či Kubelíková. Zrekonštruujú aj viacero chodníkov na ulici Janka Silana, Platanová, Gaštanová, Jaseňová, Oslobodenia, chodník v podchode spájajúci mestské časti Vranie a Brodno. Tiež časť cyklotrasy z Budatína.



V roku 2019 mesto opravilo 39.500 štvorcových metrov ciest a chodníkov, v roku 2020 to bolo 17.500, v minulom roku 38.000. Výber ciest, ktoré prechádzajú opravou, sa neuskutočňuje len na základe vizuálnej obhliadky, podľa hovorcu sa posudzuje komplexný stav vozovky. V spolupráci so Žilinskou univerzitou mesto realizuje diagnostiku celej cestnej siete v správe mesta v dĺžke 255 kilometrov miestnych komunikácií.