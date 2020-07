Žilina podporí v grantovom systéme projekty sumou vyše 100 000 eur

Žilina 20. júla (TASR) – Mesto Žilina podporí sumou viac ako 82 000 eur projekty v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, životného prostredia, sociálnej a zdravotnej oblasti. Inštitúcie, ktoré v rámci grantového systému uspeli so žiadosťami, dostanú z rozpočtu mesta vyše 24 000 eur.



Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka je to približne polovica z pôvodne ohlásenej sumy, ktorú upravili nadol následkom úsporných opatrení v súvislosti s ekonomickými následkami pandémie nového koronavírusu.



Doplnil, že do grantového systému v oblasti kultúry sa zapojilo celkom 39 projektov a z nich podporia sumou 40 000 eur 27.



„Na podporu športových aktivít vyčlenili 17 000 eur. Žiadatelia podali spolu 31 projektov, finančnú podporu dostane 19 z nich. V oblasti vzdelávania žilinská radnica podporí 11 aktivít celkovou sumou 10 000 eur. V oblasti životného prostredia sa o podporu uchádzalo deväť projektov, z ktorých jeden nesplnil podmienky výzvy. Na uskutočnenie zvyšných je vyčlenených spolu 10 000 eur. Z celkovej sumy 10 000 eur v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti sa tento rok vyčerpá viac ako 5700 eur na podporu piatich aktivít. So žiadosťami o inštitucionálnu podporu sa zapojilo päť subjektov, ktoré mesto podporí čiastkou viac ako 24 000 eur zo schváleného rámca 30 000 eur," uviedol Miškovčík.



„Teším sa zo záujmu organizácií a inštitúcií o grantovú podporu mesta. Napriek mimoriadnej situácii s novým koronavírusom, ktorá bola spojená s mnohými úspornými opatreniami, sa nám podarilo vyčleniť finančné prostriedky na podporu dobrých aktivít. Želám úspešným žiadateľom, aby sa projekty podarilo zrealizovať a všetkým, ktorí sa na nich zúčastnia, veľa zážitkov a dobrých dojmov," povedal žilinský primátor Peter Fiabáne.



Záujemcovia sa mohli do výzvy na predkladanie žiadostí o grant zapojiť do 3. apríla. „Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením nového koronavírusu bolo hodnotenie predložených žiadostí pozastavené. Každý predložený projekt vyhodnotili jednotlivo členovia grantovej komisie, ktorí mu pridelili body na základe verejne dostupných kritérií. Na základe bodov určila grantová komisia poradie projektov a aj návrh na výšku podpory," dodal hovorca mesta.



„S úspešnými žiadateľmi uzatvoríme zmluvu o poskytnutí grantovej dotácie. Zmluvy sa začnú podpisovať od prvého augustového týždňa. Žiadateľov budeme ohľadom podpisu zmluvy kontaktovať," informovala vedúca odboru školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline Ingrid Dolníková.