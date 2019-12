Žilina predstavila verejnosti dohodu so spoločnosťami Trabelssieho

Žilina 17. decembra (TASR) – O návrhu dohody, ktorou chce mesto Žilina vysporiadať majetkové a obchodné vzťahy so súkromnými spoločnosťami podnikateľa Georgea Trabelssieho, diskutovala v utorok verejnosť s vedením mesta na pôde Mestského úradu (MsÚ) v Žiline. Dohoda je vypracovaná v dvoch variantoch a o jej konečnom znení rozhodnú žilinskí poslanci na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve 20. decembra.



Primátor Žiliny Peter Fiabáne vysvetlil, že pri prvom variante získa mesto od podnikateľa parkovaciu politiku, rozostavaný areál na Karpatskej ulici a kaštieľ v Bytčici zámenou za obchodný podiel v Žilinskej parkovacej spoločnosti (ŽPS) a nehnuteľnosti na Košickej ulici. "Druhý variant predpokladá, že do rúk mesta prejde parkovacia politika, rozostavaný areál na Karpatskej ulici, areál Domu techniky a športová hala na Bôriku. Spoločnosti G. Trabelssieho by mali získať obchodný podiel ŽPS, nehnuteľnosti na Košickej ulici a doplatok vo výške 6,28 milióna eur," uviedol žilinský primátor.



Podotkol, že od zverejnenia návrhu dohody sa stretáva s rôznymi reakciami. "Začnem od pozitívnych, že konečne sa k tomu niekto postavil čelom a rozhodol sa vysporiadať s vecami, ktoré ťažia mesto. Cez politické zneužívanie témy, po legitímne otázky odborníkov aj laickej verejnosti. Lebo potrebujú pochopiť rámec zmluvy - v čom sú jej výhody, nevýhody a kde sú prípadné riziká. Reakcia je adekvátna téme, ktorá je veľmi ťažká a náročná. A veľmi dôležitá pre mesto. Našou úlohou je komunikovať a odpovedať. Je to na poslancoch, uvidíme na zasadnutí mestského zastupiteľstva," povedal Fiabáne.



Predkladané materiály o vzájomnom vysporiadaní vzťahov sú podľa hovorkyne SIRS Ivany Strelcovej výsledkom niekoľko mesiacov trvajúcich vzájomných rokovaní medzi mestom Žilina a skupinou SIRS. "Sú kompromisom, na ktorý je skupina SIRS ochotná pristúpiť, za účelom definitívneho usporiadania viacerých komplikovaných vzťahov s mestom Žilina. Naším záujmom je definitívne vyriešiť dlhodobé problémové vzťahy na oboch stranách sporu," dodala Strelcová.