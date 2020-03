Mesto Žilina prijíma ďalšie opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Žilina 11. marca (TASR) – Mesto Žilina prerušuje v súvislosti s výskytom nového koronavírusu na Slovensku od 12. marca činnosť Centra voľného času (CVČ) Kuzmányho vrátane prenájmov priestorov v športovej hale pri Základnej škole V. Javorku a vyučovanie na základných umeleckých školách (ZUŠ) Ladislava Árvaya a Ferka Špániho. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



"Okrem týchto opatrení sa prerušuje činnosť iných subjektov, napríklad športových klubov, podnikateľských subjektov, mimovládnych organizácií, občianskych združení, ktorá vyplýva z prenájmu priestorov v školách, materských školách a školských zariadeniach. Prerušenie sa týka aj tréningovej činnosti členov športových klubov v priestoroch Zimného štadióna v Žiline," uviedol hovorca mesta.



Samospráva podľa neho odporúča párom, ktoré sa rozhodli zosobášiť, aby zvážili presun termínu konania obradu. "Rovnako sa párom odporúča, aby si overili, či pozvaní hostia neboli v poslednom období v zahraničí, najmä v oblastiach s výskytom koronavírusu, alebo neprišli do styku s takýmito osobami. Všeobecné odporúčanie organizácie svadieb a pohrebov sa týka aj dôsledného dodržiavania zákazu hromadných spoločenských podujatí, ktoré je aktuálne platné na území celej SR. Všetky uvedené nariadenia platia do odvolania a upravovať sa môžu podľa aktuálneho vývoja situácie," podotkol Miškovčík.



Doplnil, že mesto zriadilo na svojej internetovej stránke informačný kanál, kde nájdu záujemcovia všetky aktuálne informácie o novom koronavíruse, preventívnych opatreniach proti jeho šíreniu a usmerneniach, ktoré prijalo mesto.



"Žiadam obyvateľov mesta Žilina, aby dôsledne dodržiavali všetky usmernenia, pokyny a pravidlá, ktoré sa k nim aktuálne dostávajú z rôznej úrovne štátnej správy a samosprávy. Je to v tejto situácii veľmi dôležité, preto vyzývam na zodpovedný a aktívny prístup. Mesto Žilina sa správa maximálne zodpovedne a všetky preventívne opatrenia, ktoré prijímame, sú odkonzultované s odborníkmi a kompetentnými inštitúciami," dodal primátor Peter Fiabáne.