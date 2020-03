Žilina pripravuje databázu dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní pomôcť

Žilina 19. marca (TASR) - Mesto Žilina pripravuje databázu dobrovoľníkov, ochotných v prípade potreby pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú. Samospráva podľa záujmu pripraví možnosti vzájomnej pomoci pre seniorov, sociálne slabšie rodiny či rodiny v karanténe, ktoré potrebujú pomôcť s donáškou nákupov či inými činnosťami. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že ľudia sa môžu prihlasovať online na stránke http://koronavirus.zilina.sk/chcem-pomoct. "Zložitá situácia v spoločnosti v súvislosti so šírením nového koronavírusu si vyžaduje našu solidaritu. Obzvlášť skupina ľudí nad 65 rokov je dnes najviac ohrozená. Mesto preto odporúča pravidelnú kontrolu starých ľudí a susedov vo vyššom veku, a to najmä tých, ktorí žijú osamelo. Je dôležité, aby starší ľudia obmedzili svoj pohyb na verejnosti, obzvlášť na miestach s vyššou koncentráciou ľudí. Z tohto dôvodu by sa mali vyhýbať predovšetkým nákupom a využiť donáškovú službu," uviedol hovorca mesta Žilina.



Dobrovoľníkom sa podľa neho môže stať každý, kto je ochotný nezištne pomáhať. "Záujemca musí mať vek minimálne 18 rokov, dobrý zdravotný stav a súčasne spĺňať podmienku, že nebol v posledných troch týždňoch v zahraničí a v kontakte s osobou nakazenou ochorením COVID-19," dodal Miškovčík.



"Dobrovoľníctvo je tá správna cesta, ako najzraniteľnejšie a najohrozenejšie skupiny ľudí ochrániť pred hrozbou nákazy. Vážim si každého dobrovoľníka, ktorý sa na túto nezištnú prácu podujme. Nejaké odozvy už máme a počkáme, koľko ľudí na našu výzvu zareaguje. Ak to bude dostatočný počet, pripravíme udržateľný model vzájomnej pomoci. Verím, že s ohľaduplnosťou a vzájomnou pomocou všetko zvládneme," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.