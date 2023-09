Žilina rozmiestňuje veľkokapacitné kontajnery na nadrozmerný odpad

Žilina 5. septembra (TASR) – Žilinská samospráva spustila jesennú etapu rozmiestňovania veľkokapacitných kontajnerov, ktoré do 22. októbra postupne pristavia vo všetkých častiach mesta. TASR o tom informovala vedúca odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou Mestského úradu v Žiline Katarína Gazdíková.



Pripomenula, že samospráva umiestňuje veľkokapacitné kontajnery v mestských častiach vždy na jar a jeseň. Plán rozmiestňovania s presnými lokalitami je zverejnený na webovej stránke mesta. "Touto bezplatnou službou chceme ľuďom uľahčiť často náročnú manipuláciu s nadrozmerným odpadom a jeho prepravu. Veríme, že občania iniciatívu mesta uvítajú a v prírode viac nebudú vznikať čierne skládky," zdôraznil primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Kontajnery sú určené na objemný odpad z domácností ako koberce, podlahoviny, starý nábytok, bytové jadrá, matrace či detské kočíky. "Do veľkokapacitných kontajnerov nepatrí elektronika – chladničky, televízory, akumulátory, pneumatiky, farby, riedidlá či obaly z nebezpečných látok. Vyhadzovať sa sem nesmie ani drobný stavebný odpad, tráva, lístie alebo konáre. Komodity, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, môžu Žilinčania bez poplatku odovzdať do zberných dvorov na Jánošíkovej ulici a v Považskom Chlmci," uviedla Gazdíková.



Doplnila, že výnimkou sú pneumatiky, ktoré sa odovzdávajú iba do pneuservisov alebo distribútorom pneumatík a zelený odpad. "Ten je možné odovzdať iba do zberného dvora v Považskom Chlmci. Odpad zo záhrad - lístie, konáre, trávu či zvyšky rastlín budú môcť Žilinčania odovzdať do pristavených veľkokapacitných kontajnerov od 27. októbra do 27. novembra. Tieto kontajnery budú určené výlučne na zber zeleného odpadu, nesmie sa do nich vyhadzovať veľkoobjemový komunálny odpad," upozornila Gazdíková.