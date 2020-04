Žilina sa opäť zapojí do kampane Rozsvieťme to na modro

Žilina 2. apríla (TASR) – Radnica mesta Žilina a Burianova veža sa vo štvrtok večer rozžiaria modrou farbou a mesto sa v spolupráci so Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom – Žilinský región ôsmykrát zapojí do medzinárodnej kampane Rozsvieťme to na modro. TASR o tom informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.



Pripomenul, že druhý apríl bol rezolúciou Organizácie Spojených národov prijatý ako Svetový deň povedomia o autizme. "Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o autizme a vytvoriť ľuďom s týmto postihnutím podmienky pre zmysluplný život a lepšie začlenenie do spoločnosti. Autizmus je celoživotná vývinová porucha, ktorú charakterizujú nedostatky v oblasti komunikácie a sociálnej interakcie," uviedol hovorca mesta Žilina.



"Dnešná doba, keď čelíme celosvetovej pandémii ochorenia COVID-19, izolovala deti s autizmom v domácom prostredí a narušila ich denný režim, čo je pre nich veľmi ťažké a stresujúce. Rovnako je toto obdobie náročné aj pre ich rodičov. Ako mesto chceme modrým nasvietením našich dominánt jednoznačne vyjadriť solidaritu s ľuďmi postihnutými autizmom a upozorniť na túto problematiku," uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.